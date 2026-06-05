Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy, la Cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’, a los 72 años

El actor británico también es recordado por sus papales en ‘Merlin’ y ‘Little Britain’

El actor británico Anthony Head, recordado por varias generaciones de espectadores gracias a sus papeles en ‘Buffy, la Cazavampiros’, ‘Merlin’, ‘Little Britain’ y ‘Ted Lasso’, murió a los 72 años. La noticia fue confirmada por sus hijas, Emily Head y Daisy Head, a través de un comunicado enviado a la BBC, donde también destacaron el impacto que tuvo su trabajo en colegas, amigos y fans.

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¿De qué murió Anthony Head?

De acuerdo con el comunicado familiar citado por Variety y la BBC, Anthony Head murió por complicaciones derivadas de una neumonía. Sus hijas informaron que el actor “Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia.”

Anthony Head en ‘Ted Lasso’ (imagen: IMDb)

En el mismo mensaje, Emily Head y Daisy Head hablaron del peso personal y profesional de su padre. “Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”, señalaron.

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La familia también subrayó que el actor amaba su oficio y se consideraba afortunado por haber trabajado durante décadas en distintas producciones. “Sabemos lo mucho que lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans de los programas en los que participó; amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas.”

De ‘Buffy, la Cazavampiros’ a ‘Ted Lasso’

Aunque su carrera fue amplia, Anthony Head alcanzó fama internacional como Rupert Giles en ‘Buffy, la Cazavampiros’. En la serie, protagonizada por Sarah Michelle Gellar, interpretó al Vigilante de Buffy Summers, además de convertirse en una figura paterna para la protagonista. Head participó en las siete temporadas de la serie, que se emitió entre finales de los años noventa y principios de los dos mil.

Décadas después, una nueva generación lo ubicó por ‘Ted Lasso’, donde interpretó a Rupert Mannion, el expropietario del AFC Richmond. Su personaje, vinculado al divorcio de Rebecca Welton, interpretada por Hannah Waddingham, funcionó como una de las presencias más incómodas dentro de la comedia de Apple TV.

Sarah Michelle Gellar y Anthony Head en ‘Buffy, la Cazavampiros’ (imagen: Warner Bros.)

Una carrera marcada por la televisión británica y el teatro

Antes de convertirse en un rostro conocido para el público internacional, Anthony Head inició su carrera en el teatro. A finales de los años setenta participó en el musical ‘Godspell’, y más tarde ganó reconocimiento en Reino Unido por una serie de comerciales de Nescafé Gold Blend transmitidos entre 1987 y 1993, donde compartió pantalla con Sharon Maughan.

Su trayectoria también incluyó papeles en ‘Little Britain’, donde interpretó al Primer Ministro, y en ‘Merlin’, donde dio vida a Uther Pendragon. Entre sus otros créditos se encuentran ‘The Iron Lady’, ‘Doctor Who’, ‘Persuasion’, ‘The Inbetweeners’, ‘Manchild’, ‘Motherland’, ‘Silent Witness’ y el drama radiofónico ‘The Archers’, de BBC Radio 4, al que se integró en 2018 como Robin Fairbrother.

La BBC también recordó que Sarah Fisher, pareja de largo plazo del actor y activista por el bienestar animal, murió en diciembre de 2025 a los 61 años.

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