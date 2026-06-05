Taylor Swift explica por qué hacer una canción para ‘Toy Story 5’ la hizo sentir ‘como volver a casa’

Taylor Swift es la nueva estrella que se une al unvierso de ‘Toy Story’ en su quinta entrega cinematográfica, con una canción original dedicada a Jessie, uno de los personajes más queridos de la franquicia de Pixar. La cantante lanzó “I Knew It, I Knew You” (Lo sabía, te conocía). el jueves por la noche y acompañó el estreno con una publicación en Instagram donde compartió un video casero de su infancia, vestida como vaquera. La canción conecta directamente con Jessie, la vaquera interpretada por Joan Cusack, pero también con Swift y su relación con ‘Toy Story’ desde que era niña.

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¿Por qué Taylor Swift dice que escribir para Jessie fue como volver a casa?

En su publicación de Instagram, Taylor Swift explicó que componer “I Knew It, I Knew You” fue una experiencia extraña y familiar al mismo tiempo. La cantante describió el proceso como un reto nuevo, pero también como algo que sentía muy cercano por su historia personal con la saga.

‘Toy Story 5’ (imagen: Disney)

“Componer esta canción fue como una ruptura musical y, al mismo tiempo, como volver a casa,” escribió Swift. “Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, a la vez, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora… es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”.

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La elección de Jessie también tiene un peso especial. De acuerdo con The Wrap, la canción está inspirada en “el viaje continuo de la vaquera intrépida Jessie” en ‘Toy Story 5’, una línea emocional que comenzó desde ‘Toy Story 2’. En aquella película, el pasado de Jessie quedó marcado por el abandono de Emily, su antigua dueña, uno de los momentos más recordados de la franquicia.

Taylor Swift agradece a Andrew Stanton y Randy Newman

Swift también aprovechó su mensaje para reconocer a Andrew Stanton, director y guionista de ‘Toy Story 5’, por haber pensado en ella para esta nueva entrega. La cantante señaló que el realizador la imaginó para el proyecto desde años atrás, cuando escribía la película.

“Gracias al brillante Andrew Stanton por haberme imaginado para esto, hace tantos años, cuando escribiste esta nueva película. Gracias al incomparable [Randy Newman] por el magnífico tapiz sonoro de canciones y partituras que has tejido meticulosamente a lo largo de los años. Creaste el mundo musical de Toy Story, y tenemos la suerte de poder vivir en él.”

El agradecimiento a Randy Newman no es menor. El compositor ha sido una figura central en la identidad musical de ‘Toy Story’ desde la primera película, y su regreso a ‘Toy Story 5’ mantiene esa continuidad sonora. Swift escribió el tema junto a Jack Antonoff, uno de sus colaboradores más frecuentes, y aseguró que ambos lo hicieron desde el cariño por los personajes que marcaron su infancia.

“Cuando digo ‘nosotros’, me refiero a mi amigo @jackantonoff y a mí. Escribimos esto con mucho cariño por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar de forma diferente durante toda nuestra infancia.”

La teoría que los fans venían siguiendo desde mayo

Antes de la confirmación oficial, los fans ya habían comenzado a relacionar a Taylor Swift con ‘Toy Story 5’. Según The Wrap, las especulaciones crecieron a inicios de mayo, cuando apareció un misterioso contador en el sitio web de la cantante. El diseño tenía un fondo con nubes blancas sobre azul claro, muy parecido al papel tapiz del cuarto de Andy en la franquicia.

Taylor Swift (Imagen: Instagram, @taylorswift)

Aunque el contador desapareció, la teoría se mantuvo viva entre los swifties, quienes empezaron a analizar detalles de vestuario, mensajes ambiguos y anuncios publicitarios colocados en distintas ciudades. Finalmente, Swift confirmó el lunes que había escrito una canción para la nueva película y reveló el título “I Knew It, I Knew You”.

Andrew Stanton celebró la colaboración al señalar que Taylor Swift entendió muy rápido el peso emocional de Jessie dentro de ‘Toy Story 5’. Para el director, la canción no se siente como un añadido externo, sino como una pieza integrada al mundo de la saga, casi como si siempre hubiera formado parte de él.

Con ‘Toy Story 5’, Pixar no solo recupera a Woody, Buzz y Jessie para una nueva etapa marcada por la tecnología y el crecimiento de Bonnie. También suma a una de las artistas más influyentes de la música actual para acompañar el viaje emocional de Jessie, un personaje que, desde hace más de dos décadas, carga con una de las heridas más sensibles de la saga.

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