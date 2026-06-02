Zack Snyder dirigirá el remake de ‘Escape de Nueva York’, basado en el clásico con Kurt Russell

Después de algún tiempo, Zack Snyder volverá la acción distópica con una nueva versión de Escape de Nueva York, la película de John Carpenter que nos dio a Snake Plissken y lo hizo un antihéroe de culto sin un solo hater. El proyecto sacará del “olvido” a este clásico de la pantalla grande que intentó resucitar muchas veces.

¿Zack Snyder dirigirá la nueva versión de Escape de Nueva York?

De acuerdo con la nueva información de The Hollywood Reporter, Snyder escribirá y dirigirá el remake de Escape de Nueva York. El proyecto tomará forma a través de StudioCanal y The Picture Company, a partir del clásico de ciencia ficción y acción protagonizado por Kurt Russell, a quien vimos en aquella película de 1981 con un parche en el ojo y traje militar entallado.

Snyder también producirá la película mediante Stone Quarry, junto con su esposa Deborah Snyder. John Carpenter, a sus 78 años, también será productor ejecutivo. Por el momento no hay detalles sobre actores o si el remake presentará o no el mismo argumento visto en la cinta con Russell.

Kurt Russell como Snake Plissken en Escape de Nueva York

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¿De qué trata Escape de Nueva York y por qué es un clásico?

Escape de Nueva York, dirigida por John Carpenter y coescrita por Carpenter junto a Nick Castle, imagina un futuro, ubicado entonces en 1997, donde Manhattan fue convertida en una prisión de máxima seguridad rodeada por muros y control militar.

Cuando el avión del presidente de Estados Unidos cae dentro de esa isla carcelaria, el gobierno obliga a Snake Plissken, un exmilitar convertido en criminal, a entrar en la ciudad y rescatarlo. Aunque la situación parece un completa misión suicida debido a los peligros que hay al interior de la prisión, Snake no tiene muchas opciones.

Kurt Russell lo tenía todo para triunfar como Snake y transformarse en un personaje de culto. Desbordaba una personalidad de cuchillo, tenía un parche en el ojo, voz rasposa, tatuaje de cobra y una indiferencia total frente a cualquier autoridad. No era un héroe limpio, pero lo amamos porque al final era un sobreviviente.

Donald Pleasence, el inmortal Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton y Adrienne Barbeau rodearon a Russell en una ciudad carcelaria y decadente, deliciosa para los amantes de la distopía y el worldbuilding. John Carpenter, como siempre, puso la cereza en el pastel exquisito que es Escape a Nueva York a través de su propia música electrónica.

Escape de Los Ángeles, la secuela memorable

Kurt Russell volvió como Snake Plissken en Escape de Los Ángeles, estrenada en 1996 y dirigida otra vez por John Carpenter. En esta ocasión, Carpenter escribió el guion junto con Debra Hill y el propio Russell, quien también participó como productor. La secuela se movió al caos de Los Ángeles, separada del resto de Estados Unidos tras un terremoto. El gobierno, dominado por una visión autoritaria e hipermoralista, usa la ciudad-isla para desterrar a quienes no encajan con el régimen.

Snake, como el hombre resolverdor favorito, y claro, bajo amenaza de muerte, recibe la misión recuperar un dispositivo apocalíptico robado por la hija del presidente, quien huye a Los Ángeles para unirse a un líder rebelde. Lo cierto es que Escape de Los Ángeles nunca alcanzó el mismo prestigio que la primera película, pero vaya que tiene momentos imprescindibles como al escena de surf sobre una ola imposible o su estética de cómic mugroso, aderezada con un final de espíritu anárquico muy fiel a Snake Plissken que tal vez nos recuerde un poco al tema de la IA y el control mundial.

¿El remake de Zack Snyder tiene fecha de estreno?

La nueva Escape de Nueva York no tiene fecha de estreno ni reparto anunciado. El paquete será ofrecido a estudios y plataformas, aunque la intención reportada nos habla de lanzamiento en salas de cine.

Claro que tampoco se sabe quién interpretará a Snake Plissken y ese será el punto más delicado del proyecto, porque el personaje quedó unido a Kurt Russell de una manera física. Reemplazar el parche no bastará y habrá que encontrar una presencia carismática, con ese cinismo y peligro real que emanaba el actor original.

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