Zack Snyder celebra el aniversario 5 de su ‘Liga de la Justicia’ y agradece a los fans: ‘Esta película existe gracias a ustedes’

Hace cinco años el apoyo de los fans y una devoción envidiable para cualquier cineasta llevó a Warner Bros. a aprobar lo que era calificado como un “sueño guajiro”… el lanzamiento de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder‘. Para celebrar el quinto aniversario, el director aprovechó para volver a conectar con el movimiento que lo hizo posible, recordando el papel clave que jugaron sus fieles seguidores en uno de los casos más inusuales de presión colectiva dentro de la industria.

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A través de una publicación en redes, Snyder celebró el hito y reforzó una idea que ha sostenido desde 2021: que sus fans no son tóxicos, sino que son apasionados y lograron lo que se creía imposible, un acontecimiento que ha pasado a la historia con todas sus luces y sombras, por sus momentos épicos y por sus momentos más oscuros.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

¿Por qué Zack Snyder volvió a agradecer a los fans?

En su mensaje, Snyder dirigió palabras directas a quienes apoyaron la campaña durante años. “214. Cinco años de la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’. A los fans —productores asociados en todo sentido— que se negaron a aceptar que «no existía» y se mantuvieron unidos con pasión y voluntad: Esta película existe gracias a ustedes. Gracias, mis 700 000 seguidores, y a todos los que la impulsaron… ¡Aleluya!”

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El director describió a sus seguidores como “Productores asociados en todos los sentidos”, una forma de reconocer que el lanzamiento de la película fue resultado de una movilización constante en redes sociales. Durante años, el movimiento #ReleaseTheSnyderCut presionó a Warner Bros. hasta lograr que el proyecto se concretara en HBO Max en 2021.

La referencia final a “hallelujah” también conecta con uno de los elementos más reconocibles del proyecto: la canción de Leonard Cohen que se volvió símbolo del Snyder Cut.

El regreso del “Hallelujah trailer” y el peso del movimiento

Como parte de la celebración, Snyder compartió nuevamente el llamado “Hallelujah trailer”, reforzando el vínculo emocional entre la película y su audiencia. Este avance, acompañado por la canción de Cohen, se convirtió en una pieza clave durante la campaña y en el lanzamiento del filme.

Cinco años después, el discurso alrededor de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ sigue girando en torno a su origen: una producción que no respondió únicamente a decisiones de estudio, sino a una presión sostenida por parte de los fans. El propio Snyder ha insistido en que ese fenómeno marcó un precedente sobre el poder de las audiencias organizadas.

¿Es posible que se restaure el SnyderVerse?

El aniversario también reaviva una pregunta que no ha desaparecido: si existe alguna posibilidad de que el SnyderVerse continúe. Previamente Snyder ha evitado cerrar completamente la puerta. “Nunca diría que no hay manera”, ha señalado al hablar sobre el regreso a ese universo.

Escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

El director ha reconocido que ha habido conversaciones sobre retomar esas historias en otros formatos, como cómics, animación o incluso propuestas más inusuales. “Hemos hablado bastante sobre ello… Sea cual sea la forma que adopte”, comentó en el podcast Happy Sad Confused.

Sin embargo, el contexto actual de DC es distinto. El estudio avanza con un nuevo rumbo bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran, con un enfoque creativo propio que se distancia de la etapa anterior.

Aun así, Snyder ha adoptado una postura abierta respecto a esa transición, reconociendo que estos personajes pasan por diferentes visiones a lo largo del tiempo. También ha expresado su apoyo al nuevo enfoque, señalando que es positivo para los fans ver distintas interpretaciones.

Por ahora, no hay confirmación de que el SnyderVerse vaya a retomarse. Pero cinco años después de ‘Zack Snyder’s Justice League’, el propio director sigue alimentando la conversación. Y mientras ese interés se mantenga, la posibilidad (aunque lejana) continúa sobre la mesa.

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