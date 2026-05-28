Alejandro González Iñárritu critica el Mundial 2026: ‘Es avaricia de la mafia de la FIFA’

Alejandro González Iñárritu no desperdició su ingreso a El Colegio Nacional y habló sobre cine y memoria, pero también del Mundial 2026, una fiesta que México recibirá por tercera vez, aunque bajo un modelo que hace tiempo perdió parte de su espíritu popular. El cineasta mexicano cuestionó el alto costo de las entradas y la manera en que el futbol quedó atrapado por los intereses corporativos de la FIFA.

¿Qué dijo Alejandro González Iñárritu sobre el Mundial 2026?

El director mexicano contrastó el Mundial que vivió siendo más joven con el que México recibirá en 2026, ahora compartido con Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones, sedes por montones y un calendario más grande que el de cualquier edición previa.

“No siento ningún ambiente mundialero, digo, porque hay muy pocos partidos en el país, muy pocos partidos en México. Creo que el haber dispersado un Mundial en tres países me parece algo de avaricia de la mafia de la FIFA; cobró tres veces un mundial. El haber metido mucho más equipos, ya sin una curaduría de calidad, bajará el nivel”, dijo el cineasta.

Alejandro González Iñárritu y LeonardoDiCaprio en el set de El Renacido

El director de Amores Perros recordó que su padre, sin tener grandes recursos, pudo llevarlo al histórico partido entre Argentina e Inglaterra de 1986, el día del gol de Diego Armando Maradona.

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“El costo de los boletos me parece una grosería. Mi padre que no tenía dinero, recuerdo el partido de Argentina, el del gol de Maradona, de la mano de Dios, me llevó a ese partido; y para que mi papá me haya invitado quería decir que él podía pagar ese boleto”, agregó. “Antes había un acceso pero ahorita creo que con los boletos el más barato es de 10 mil pesos o 20 mil pesos. Quieres llevar a tus hijos y no señor, es una barbaridad”.

Iñárritu también criticó la forma en que la transmisión televisiva y las plataformas transformaron el consumo del Mundial en otro filtro de pago. “Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular, se lo robaron y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar”, señaló.

Alejandro en El Colegio Nacional

Este jueves, González Iñárritu se convirtió en el primer integrante dedicado al cine en sumarse a El Colegio Nacional, institución fundada en 1943 y dedicada a reunir personalidades de las artes, las humanidades, la ciencia y el pensamiento mexicano en general.

El director de Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) y El Renacido habló con agradecimiento y algo de incomodidad ante la palabra pública. “Recibo esta distinción con asombro, gratitud y responsabilidad”, expresó durante su ponencia. El realizador tituló su intervención La alucinación consensuada, donde defendió el cine como una forma de pensamiento hecha con imágenes y silencios.

Emilio Echevarría y Alejandro González Iñárritu en el set de Amores Perros

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El Mundial 2026

Se jugará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá y será la primera Copa del Mundo organizada por tres países, así como la primera con 48 selecciones, un crecimiento que modificó el formato tradicional del torneo. FIFA confirma que esta edición tendrá 104 partidos en total.

México hará historia como el primer país en albergar tres Mundiales, después de 1970 y 1986. Estados Unidos repetirá como sede tras 1994, y Canadá recibirá por primera vez partidos de una Copa del Mundo varonil. El Estadio Azteca abrirá el torneo con el partido inaugural.

La expansión a 48 equipos responde al nuevo formato aprobado por FIFA, con 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que abrirá una ronda de dieciseisavos antes de octavos, cuartos, semifinales y final.

La siguiente película de Alejandro González Iñárritu

Después de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, Iñárritu prepara Digger, una nueva película producida por Warner Bros. Pictures. El proyecto está protagonizado por Tom Cruise y tiene estreno previsto en Estados Unidos para el 2 de octubre