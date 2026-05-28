Kane Parsons responde a acusación de que alguien más hizo ‘Backrooms’: ‘La dirigió El Caballero Mayor y me obligó a darle mi información genética’

La próxima llegada de Backrooms a los cines hizo a Kane Parsons uno de los hombres más comentados de los últimos meses. El joven cineasta, que comenzó creando videos en YouTube siendo adolescente, ahora enfrenta rumores en redes sociales donde algunos usuarios aseguran que en realidad no dirigió la película de A24.

Las teorías comenzaron a circular después de que varios internautas pusieran en duda que alguien de apenas 20 años pudiera controlar una producción de gran escala con actores famosos y semejante despliegue técnico de calidad. Las publicaciones crecieron hasta transformarse en una especie de meme alrededor del director.

Señalamientos de Kane Parsons

Estas acusaciones tomaron fuerza en X y otras plataformas después del estreno mundial de Backrooms en Los Ángeles hace algunos días. Algunos usuarios aseguraban que Parsons únicamente fungía como “rostro” del proyecto mientras un director veterano manejaba realmente el rodaje detrás de cámaras.

Kane Parsons y Chiwetel Ejiofor en el set de Backrooms

Si la situación se hizo tan grande fue porque Backrooms ya venía rodeada de mucha atención mediática. El proyecto nació como una serie experimental en YouTube creada por Parsons en 2022, con Blender y After Effects como herramientas para construir espacios amarillos infinitos en forma de una pesadilla digital.

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Con el tiempo, aquellos videos se transformaron en uno de los fenómenos de horror más importantes nacidos en internet. A24 decidió convertir la historia en un largometraje y Parsons terminó como el director más joven en la historia del estudio.

Lo que dijo Mark Duplass

Las acusaciones contra Parsons llamaron la atención de Mark Duplass, actor de la película, quien decidió intervenir para defender al director. El actor respondió a un usuario que aseguraba que Parsons “definitivamente no dirigió” la cinta.

“Hmmm, con todo respeto, no recuerdo haberte visto en el set”, escribió Duplass en X. “Cuando yo estuve ahí, Kane tenía control absoluto. Más que muchos directores tres veces mayores que él”, afirmó el actor. Estas declaraciones de Duplass dieron cabida a otra discusión frecuente dentro de internet. Hablamos de esa dificultad que tienen algunas personas mayores para aceptar el éxito de artistas extremadamente jóvenes.

Lo que dijo Kane Parsons

Aunque Parsons no respondió con enojo, sí aprovechó el absurdo de las teorías para burlarse en redes de quienes aseguran que él no se encargó de la dirección de Backrooms. Estas fueron sus palabras:

Kane Parsons

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“Todo esto es completamente cierto. No te lo dicen, pero el 96% de todas las películas estrenadas en Norteamérica y Europa en realidad son dirigidas por la misma persona. Lo llaman ‘El Caballero Mayor’. Ha tenido a todo Hollywood bajo su control durante décadas. Te hacen cederle toda tu propiedad intelectual, derechos de vida e información genética cuando entras a la industria. Él ama las películas.”

Parsons estuvo hace poco en la CCXP México y habló sobre la magnitud del set construido para la película. Reveló que el equipo levantó aproximadamente 30 mil pies cuadrados de pasillos y habitaciones inspiradas en las Backrooms. También comentó que el departamento de producción realizó alrededor de 50 pruebas de papel tapiz para encontrar exactamente el tono de amarillo correcto.

¿De qué trata Backrooms, quiénes actúan y cuándo se estrena?

Backrooms cuenta la historia de una terapeuta que entra a otra dimensión para encontrar a un paciente desaparecido. La película cuenta con las actuaciones de Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell. También participan Avan Jogia, Krista Kosonen y Robert Bobroczkyi.

El estreno mundial ocurrió el 7 de mayo en el Aero Theatre de Los Ángeles. Después de su paso por funciones especiales y proyecciones para la prensa, la película llegará a los cines el 28 de mayo bajo distribución de A24.

Con información de Deadline.