Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, revela que tuvo que decidir entre la universidad y hacer la película de A24

El cineasta apostó por el proyecto y ahora lleva al cine una de las creepypastas más populares de internet

El camino tradicional hacia Hollywood suele contarse como una ruta de escuelas de cine, festivales, cortometrajes, contactos y años de espera. Pero el caso de Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, rompe con esa narrativa desde otro lugar: internet. El joven cineasta, conocido por sus videos en YouTube inspirados en la creepypasta de espacios liminales, llegará a salas con una producción de A24 protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, en una historia que nació de imágenes inquietantes, pasillos imposibles y una comunidad digital acostumbrada a analizar cada detalle.

También te puede interesar: ‘Backrooms’: Las primeras reacciones elogian al director Kane Parsons y hablan de su prometedor futuro

¿Cómo pasó Kane Parsons de YouTube a una película de A24?

En entrevista con IndieWire, Kane Parsons habló sobre el proceso que lo llevó de crear videos de ‘Backrooms’ en internet a dirigir una de las apuestas de terror más llamativas del verano. El medio destaca que A24 lo eligió para adaptar su serie viral cuando tenía apenas 17 años, después de que sus videos se convirtieran en una referencia dentro del terror liminal y la estética de creepypasta.

Kane Parsons (Fotografía: Jeremy Cox)

La historia no comenzó como un intento calculado de llamar la atención de Hollywood. Parsons explicó que, cuando hizo sus primeros videos, no tenía contacto con la industria ni una estrategia para usar el corto como una prueba de concepto. “Siento que me adentré mucho en la creación del primer corto y esa primera pequeña sección de la serie de YouTube donde no tuve ninguna interacción con la industria”, dijo el director. “No tenía ninguna perspectiva al respecto. No tenía ningún plan inmediato para hacer un cortometraje que me impulsara a algo. Esa no era la intención.”

También lee: Director de ‘Backrooms’ revela cómo llevó el terror analógico de internet al cine

IndieWire señala que el resultado es una película que combina el horror liminal nacido en internet con un acabado más cercano al cine de estudio, sin perder del todo el misterio artesanal de los videos originales. Esa mezcla ha convertido a Parsons en un caso particular: un cineasta formado por YouTube, los efectos visuales y las herramientas digitales, más que por el circuito académico tradicional.

La decisión entre la universidad y A24

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista es que el ascenso de Kane Parsons ocurrió justo cuando estaba en una etapa común para muchos estudiantes: decidir qué hacer después de la preparatoria. Mientras aplicaba a universidades y consideraba estudiar cine, comenzaron a llegar propuestas de la industria.

El director reconoció que ese momento alteró por completo sus planes. “El hecho de haberlo publicado por primera vez y haber experimentado eso fue un gran contratiempo, pero creo que fue un contratiempo bienvenido en lo que estaba pasando en ese momento”, explicó. También recordó que estaba en junior year de high school y trataba de entender qué iba a hacer con los siguientes años.

Parsons contó que veía la posibilidad de entrar al cine por la vía académica, pero ese camino le parecía poco práctico y alejado de su manera de trabajar. La decisión se volvió más concreta cuando el proyecto comenzó a presentarse ante estudios en otoño de 2022. “Todavía estaba solicitando ingreso a universidades y demás. Y no fue hasta que presentamos el proyecto a los estudios en otoño de 2022 que tomé mi decisión sobre la universidad”, dijo.

Después de que A24 adquirió los derechos del proyecto, Parsons decidió apostar por ‘Backrooms’.

Un universo con mucho lore, pero sin saturar al espectador

Aunque ‘Backrooms’ surgió como un fenómeno abierto de internet, Parsons evitó que la película se sintiera como una guía hecha únicamente para los seguidores más obsesivos. El director tiene una mitología extensa sobre ese universo, reunida en un documento de 70 páginas, pero prefirió no volcar toda esa información en la cinta. Para él, llenar una película con explicaciones puede terminar alejando a los espectadores que se acercan por primera vez.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (2026) (imagen: IMDb)

Parsons también señaló que algunos proyectos nacidos en internet corren el riesgo de crecer demasiado alrededor del lore, hasta depender casi por completo de teorías, análisis y disecciones pensadas para comunidades muy específicas. En el caso de ‘Backrooms’, su intención fue evitar esa saturación y construir una experiencia más accesible, sin renunciar al misterio que hizo popular al fenómeno.

El cineasta tampoco se presenta como propietario absoluto de ese universo. Reconoce que los Backrooms fueron construidos por distintas personas, artistas y usuarios en línea, por lo que su película debe entenderse como una versión más dentro de una idea colectiva, no como la interpretación definitiva.

Con ‘Backrooms’, A24 presenta a un director que llegó a Hollywood desde una ruta distinta, marcada por YouTube, los VFX, la cultura digital y una forma de terror que encontró en los espacios vacíos una nueva manera de inquietar al público.

No te vayas sin leer: ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ recauda 165 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana