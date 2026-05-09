Director de ‘Backrooms’ revela cómo llevó el terror analógico de internet al cine

El terror digital encontró en los espacios liminales una de sus formas más inquietantes: pasillos vacíos, habitaciones repetidas, luces fluorescentes y lugares que parecen familiares, pero que transmiten una sensación de amenaza difícil de explicar. Ese imaginario, nacido y multiplicado en internet, ahora llegará a la pantalla grande con ‘Backrooms’, la nueva película de A24 dirigida por Kane Parsons, creador que se hizo conocido por su trabajo en YouTube y que ahora busca trasladar ese universo a un formato cinematográfico más amplio.

¿Cómo se convierte una leyenda de internet en una película de A24?

En una entrevista con Indigo Geek, Kane Parsons habló sobre el proceso de adaptación de ‘Backrooms’ y explicó que su acercamiento no partió de una mitología cerrada, sino de una inquietud visual muy concreta. Cuando comenzó a trabajar con este universo, todavía no existía una estructura tan desarrollada alrededor del fenómeno, por lo que su primer impulso fue imaginar y construir digitalmente esos espacios extraños que muchos usuarios ya asociaban con la estética liminal.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (2026) (imagen: IMDb)

El director recordó que su interés inicial estaba en diseñar esos entornos en CGI y recorrerlos como si fueran lugares reales. A partir de ahí, el corto viral de 2022 ganó fuerza en línea y permitió que la idea creciera más allá de una pieza experimental. Con el tiempo, Parsons vinculó esa estética con una historia de ciencia ficción que ya tenía en mente, centrada en un instituto de investigación ubicado en San José que entra en contacto accidentalmente con ese mundo imposible.

Aunque internet ha desarrollado múltiples interpretaciones sobre los Backrooms, incluyendo sistemas de niveles y teorías creadas por fans, Parsons prefirió no depender por completo de esas versiones. Su intención fue regresar al “ADN original” del concepto: la sensación de estar en un lugar cotidiano, pero perturbador, donde la lógica del espacio deja de funcionar.

Una película pensada para fans, pero también para nuevos espectadores

Uno de los desafíos principales para Parsons fue construir una película que no dependiera únicamente del conocimiento previo de los fans. El director reconoció que la comunidad en línea alrededor de ‘Backrooms’ es especialmente minuciosa y suele analizar cualquier detalle visual para elaborar teorías. Sin embargo, una película de A24 necesitaba abrir la puerta también a quienes nunca han visto la serie web ni conocen el origen del fenómeno.

Por eso, la adaptación no busca repetir exactamente lo que ya se vio en internet. Parsons explicó que el largometraje incluye imágenes e ideas que no había explorado antes en sus videos, con la intención de provocar una experiencia nueva incluso para quienes han seguido su trabajo desde el principio. Más que ofrecer una explicación total del misterio, la película parece apostar por una incomodidad progresiva, apoyada en atmósferas, espacios vacíos y la impresión de estar frente a algo que no termina de revelar sus reglas.

Esa decisión dialoga con las primeras reacciones de críticos, que han descrito ‘Backrooms’ como una experiencia de terror más conceptual que convencional. Algunos comentarios han destacado el debut de Parsons como el de una voz prometedora dentro del género, mientras que otros advierten que la película podría no satisfacer a quienes esperan respuestas claras o grandes escenas de terror tradicional.

La arquitectura como origen del miedo

Durante su paso por México, Parsons también habló sobre la posibilidad de encontrar inspiración en espacios cotidianos del país. El cineasta mencionó su interés por la infraestructura, los edificios y las líneas eléctricas, elementos que suele integrar en su trabajo visual. Para él, los Backrooms funcionan como una especie de reflejo distorsionado del mundo real: toman detalles arquitectónicos reconocibles y los expanden hasta convertirlos en lugares extraños, repetitivos y casi imposibles.

Escena de la serie de Kane Parsons sobre los Backrooms (imagen: YouTube)

Ese enfoque ayuda a entender por qué ‘Backrooms’ no se apoya solamente en monstruos o sustos directos. Su terror nace de la transformación de lo común. Una sala, un pasillo, un sótano o un espacio de oficinas pueden volverse amenazantes cuando pierden contexto y parecen extenderse sin fin.

Con ‘Backrooms’, A24 apuesta por una película que conecta el terror analógico, la cultura gamer, las creepypastas y la sensibilidad de una generación acostumbrada a encontrar sus pesadillas en internet. Para Parsons, el reto no fue solo adaptar un fenómeno viral, sino convertirlo en una experiencia cinematográfica capaz de conservar esa “sensación extraña” que hizo del concepto una obsesión digital.