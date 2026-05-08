‘Backrooms’: Las primeras reacciones elogian al director Kane Parsons y hablan de su prometedor futuro

Los críticos destacan el control visual de Kane Parsons y las actuaciones de Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve

La esperada película de terror ‘Backrooms’ de A24, dirigida por el joven Kane Parsons de apenas 20 años, ya se ha proyectado para la crítica especializada. A poco más de tres semanas de su estreno en cines (29 de mayo en Estados Unidos y 28 de mayo en México y Latinoamérica), las primeras impresiones son contundentes y positivas.

También te puede interesar: ‘Hokum: La Maldición de la Bruja’: Cómo el folclore irlandés inspiró la película de terror con Adam Scott

Los especialistas coinciden en que Parsons es una nueva e importante voz en el género del terror y que su ópera prima es, hasta ahora, la mejor adaptación de un creepypasta llevada al cine. La cinta, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, promete ser una de las experiencias más asfixiantes y aclamadas del año.

‘Backrooms’ (imagen: A24)

¿Qué han dicho los críticos sobre la dirección de Kane Parsons en ‘Backrooms’?

Las reacciones destacan el increíble control visual y narrativo del joven realizador, quien saltó a la fama en YouTube por sus cortometrajes del mismo universo, acumulando más de 66 millones de visualizaciones en su video original. BJ Colangelo de Slash Film escribió: “Kane Parsons presenta un prometedor primer largometraje, consolidándose como un director a tener en cuenta”.

También lee: The Death of Robin Hood: Todo sobre la nueva película de Hugh Jackman en A24

Además, calificó la cinta como “Sin duda, la mejor adaptación de creepypasta hasta la fecha”, un elogio significativo si se considera que la serie antológica de Syfy ‘Channel Zero’ también pertenece al mismo género.

El crítico Mike DeAngelo de The Playlist coincidió al llamar a Parsons “Un nuevo director de terror al que seguir de cerca”. Por su parte, Will Landman señaló que el dominio que Kane Parsons tiene sobre la cámara, las formas en que construye la tensión, la partitura que co-compuso y la mezcla de efectos visuales con su herramienta habitual, Blender, son particularmente impresionantes. La crítica Courtney Howard elogió su “Visión brillante y aterradora” y describió la película como claustrofóbica, de ritmo trepidante y “loquísima.”

Joshua Rothkopf de LA Times advirtió a aquellos que esperaban grandes escenas de acción que ‘Backrooms’ es “El horror reducido a lo esencial: un pasillo, una puerta, saber que la cruzarás. Conceptualmente, es un triunfo, una pesadilla con su propio clima”.

Esta visión minimalista y conceptual parece haber calado hondo entre los especialistas, que ven en Parsons a un heredero del terror más atmosférico y menos dependiente de los sustos fáciles.

Las actuaciones de Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve sostienen la pesadilla

El consenso entre los críticos es que la película no sería igual sin las interpretaciones de sus dos protagonistas. Chris Aguilar escribió que la cinta solo funciona gracias a las “Actuaciones muy vulnerables e intensas” de Chiwetel Ejiofor (Clark) y Renate Reinsve (Mary), esta última recién nominada al Óscar por ‘Sentimental Value’.

La trama sigue a una terapeuta que se adentra en una dimensión desconocida para rescatar a su paciente desaparecido, perdido en un laberinto interminable de habitaciones vacías y pasillos con moqueta húmeda, un zumbido constante de luces fluorescentes y una sensación de opresión que define el llamado “terror liminal”.

La imagen original de los Backrooms fue tomada en un edificio de Wisconsin antes de su remodelación, circuló en 4chan desde 2011 y se volvió parte del mito en 2019 (imagen: Wikipedia)

El filme también cuenta con Mark Duplass (conocido por la saga ‘Creep’ ), Finn Bennett (de ‘A Knight of the Seven Kingdoms‘ ) y Lukita Maxwell (de ‘Shrinking’ ) en el reparto. Las primeras reacciones confirman que la propuesta logra incomodar y fascinar al espectador en igual medida. La decisión de mantener los trailers crípticos, similar a la exitosa campaña de ‘Longlegs‘ de Neon, parece haber funcionado a la perfección para generar expectación sin revelar demasiado.

¿Qué sigue para Kane Parsons después del éxito de ‘Backrooms’?

Si ‘Backrooms’ se convierte en un éxito de taquilla, como todo indica, Kane Parsons probablemente se pondrá a trabajar en otro largometraje en el futuro inmediato. Los críticos ya especulan que podría ser el realizador que finalmente adapte el popular anime ‘Attack on Titan’ a la acción real, considerando que ya ha creado una excelente serie web que reimagina el programa como metraje histórico.

Por ahora, el público mexicano podrá juzgar por sí mismo esta pesadilla liminal cuando la película llegue a los cines el 28 de mayo de 2026, un día antes que en Estados Unidos. Con una clasificación “C” en México (equivalente a R en Estados Unidos), la cinta está restringida para mayores de 18 años debido a su violencia, lenguaje y escenas sangrientas. Todo apunta a que Kane Parsons se consagra como una de las voces más prometedoras del terror contemporáneo.

Fuente.

No te vayas sin leer: Robert Pattinson y Zendaya en ‘El Drama’: Este es el trasfondo artístico y literario de sus personajes en la nueva película de A24

