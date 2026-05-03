‘Hokum: La Maldición de la Bruja’: Cómo el folclore irlandés inspiró la película de terror con Adam Scott

Hokum: La Maldición de la Bruja es la nueva apuesta de terror sobrenatural protagonizada por Adam Scott que se está llevando los aplausos de la crítica. Damian McCarthy, director y guionista de la cinta, construyó esta historia a partir de leyendas y relatos transmitidos en Irlanda, país donde también se filmó buena parte del proyecto.

¿De qué trata Hokum: La Maldición de la Bruja?

La película presenta la historia de Ohm Bauman, un escritor de terror interpretado por Scott, quien viaja a una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres. El lugar parece ideal para una despedida, pero pronto se revela como un espacio lleno de supersticiones y una presencia sobrenatural.

La historia juega con una premisa muy querida por el terror clásico al narrar el viaje de un forastero que llega a un sitio antiguo, escucha advertencias que no entiende del todo y termina atrapado en una pesadilla. En este caso tan especial, McCarthy pone a un autor de historias oscuras frente a una amenaza que a nivel creativo le podría resultar familiar.

Adam Scott en Hokum

En la película también actúan Peter Coonan, David Wilmot, Florence Ordesh, Michael Patric, Will O’Connell, Brendan Conroy y Austin Amelio. La cinta es una coproducción entre Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, con Image Nation, Tailored Films y Spooky Pictures entre las compañías involucradas.

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La inspiración detrás de Hokum

El director creció atraído por los relatos populares de Irlanda, en especial por figuras como el Púca, criatura cambiante y burlona que aparece en historias de viajeros. Para McCarthy, el folclore expone una grieta social y es por eso que da miedo; quizá todo sea invento, quizá alguien lo vivió o quizá la historia nació de algo que nadie pudo explicar.

La bruja de Hokum, sin embargo, no procede de una leyenda exacta. McCarthy reveló para Polygon que la creó a partir de la idea universal de una mujer monstruosa y antigua, casi divertida en su crueldad. Según el director, lo perturbador de las brujas está en que parecen disfrutar el caos y jamás explican sus motivos.

“Creo que hay algo universal en las brujas. Cada país tiene su propia versión. La idea de que arrastren a los pecadores al infierno tiene un cierto aire católico. Al crecer en Irlanda, allí es donde se supone que van los pecadores. Pero en realidad, solo quería hacer una película de terror sobre brujas. Lo que siempre me ha asustado de las brujas es que siempre se lo pasan de maravilla. Nunca parecen estar bajo presión. Les parece todo gracioso. Es fácil hacerlas reír. Sus motivos son muy difíciles de entender. Y toda esa ambigüedad y rareza da miedo.”

¿Por qué la película tardó 10 años en hacerse?

Hokum

McCarthy contó que la idea de Hokum surgió hace cerca de una década. En su forma más básica, imaginaba a un hombre atrapado en una suite de luna de miel dentro de un hotel embrujado, obligado a sobrevivir hasta el amanecer. Con los años, el proyecto fue cambiando y encontrando su tono.

Antes de llegar a esta película, el director realizó Caveat y Médium, dos cintas que lo hicieron famoso en los ambientes del terror independiente. Médium, en particular, llamó la atención de Adam Scott, quien quedó muy interesado en saber qué preparaba McCarthy después, lo que abrió la puerta para que el actor protagonizara Hokum.

“Mi intención era trabajar con un reparto irlandés, pero también incorporar a alguien de renombre internacional. Estaba viendo Severance en ese momento y pensé: ‘¡Dios mío! ¡Qué bien lo hace!’. Es decir, siempre está bien, pero en esta película se le ve muy atormentado e introspectivo, con un toque de oscuridad. Por suerte, él había visto Médium, le había gustado y tenía curiosidad. Así que le envié el guion y, a partir de ahí, empezamos a hablar.”

El personaje de Scott no fue pensado como alguien encantador. McCarthy quería a un protagonista áspero, cruel por momentos y aislado por su propia forma de relacionarse con el mundo.

“Incluso le dije: ‘Espero que no te importe interpretarlo, porque el tipo es para nada simpático’. Habría sido un motivo para rechazar el papel si algún actor hubiera dicho: ‘No me gusta nada su crueldad y su actitud de bully. Creo que tenemos que suavizarlo’. Pero Adam Scott respondió: ‘Me gusta que este tipo tenga que alejar a todo el mundo, incluido el público, y luego ver si la gente empieza a empatizar con él al final de la película’.”

Aunque Hokum nos recuerda mucho a otro hotel inquietante del cine, McCarthy insistió en que bajo ninguna circunstancia quiso imitar El Resplandor. El director buscó alejarse de la sombra de Stephen King y Stanley Kubrick, pero algunas comparaciones son inevitable.

Hokum ya está disponible en salas.

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