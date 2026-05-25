‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ recauda 165 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana

El regreso de Star Wars a la pantalla grande finalmente ocurrió con uno de los personajes más populares del entretenimiento más reciente. The Mandalorian and Grogu se estrenó en cines con una recaudación global de casi 165 millones de dólares, un número de ensueño para una película sobre la galaxia lejana después de muchos años de espera.

La película fue #1 en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana del Día de los Caídos y comprueba que Grogu, conocido como Baby Yoda, se mantiene como todo un fenómeno comercial que puede atraer tanto a fanáticos veteranos como a nuevas generaciones.

The Mandalorian and Grogu triunfa en taquilla

Disney informó que The Mandalorian and Grogu logró alrededor de 165 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. De esa cantidad, unos 102 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, donde la película dominó la cartelera.

The Mandalorian and Grogu

Aunque la apertura quedó por debajo de otras entregas de Star Wars producidas bajo el sello Disney, el estudio considera que el resultado es bueno debido al presupuesto considerablemente más bajo de la producción. A diferencia de otros episodios cinematográficos de la saga que superaron los 300 millones de dólares, esta nueva aventura tuvo un costo cercano a 165 millones.

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La película nos devuelve al implacable Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y a Grogu, la pequeña criatura verde que apareció por primera vez en Disney+ durante 2019. Aquella serie fue uno de los proyectos más importantes para Lucasfilm tras el cierre de la trilogía secuela.

El éxito comercial también tiene sus efectos más allá de la taquilla, pues analistas de la industria, citados por Reuters, opinan que Disney busca estabilizar el universo de Star Wars después de varios años llenos por pausas creativas y divisiones dentro del fandom.

Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations Co., dijo que el lanzamiento cinematográfico ayuda a revivir el interés en torno a Grogu. El personaje ya había demostrado una fuerza enorme en mercancía; durante los primeros dos años de The Mandalorian se vendieron más de 13 millones de juguetes relacionados con él.

La primera película de Star Wars en casi siete años

El estreno de The Mandalorian and Grogu es el regreso cinematográfico de Star Wars después de siete años de ausencia. La última película estrenada en salas fue El Ascenso de Skywalker, lanzada a finales de 2019 como final de la trilogía protagonizada por Rey.

Tras aquella etapa, Disney decidió reducir por mucho el ritmo de estrenos, pues los ejecutivos del estudio concluyeron que la franquicia había saturado al público al lanzar demasiadas películas en poco tiempo, especialmente entre 2015 y 2019, periodo en el que aparecieron episodios principales y spin-offs casi de manera consecutiva. Además, la recepción de la trilogía secuela no fue buena.

La pausa permitió que Lucasfilm rehiciera mejor sus planes y encontró una nueva fuente creativa en Disney+, sobre todo gracias al éxito de The Mandalorian, serie que convirtió a Grogu en un ícono de internet y recuperó el entusiasmo de los fans.

A diferencia de episodios gigantescos centrados en guerras galácticas y destrucción planetaria, The Mandalorian & Grogu es una aventura de menor escala sobre un padre que trabaja y busca darle un hogar a su hijo.

La era Disney comenzó oficialmente en 2015 con El Despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams y superó los 2 mil millones de dólares, el mayor éxito comercial en la historia de la franquicia. Rogue One también consiguió números enormes con más de mil millones globales, mientras Los Últimos Jedi superó los mil 300 millones pese a las divisiones entre fanáticos. ¿Hasta dónde llegará el alcance de Din y Grogu?

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