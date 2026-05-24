‘The Mandalorian and Grogu’: Jon Favreau revela que trabajó casi 3 años en Rotta the Hutt

Este fin de semana llegó a salas de cine Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la primera película de la galaxia lejana en casi siete años. Jon Favreau se encargó de dirigir esta titánica propuesta que busca reconciliar a los fans con la pantalla grande un largo periodo. En una nueva entrevista, el cineasta reveló cómo el alto presupuesto le permitió tomarse el tiempo para desarrollar a sus personajes, tales como el esperado Rotta the Hutt.

¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?

Din Djarin y su pequeño hijo adoptivo se involucran en una aventura que se siente más como una quest secundaria que como parte de la gran línea argumental principal. Nuestros protagonistas toman un “contrato” de la Nueva República y siguen las órdenes de la Coronel Ward (Sigourney Weaver). Su misión es localizar a Janu Coin, líder de un remanente del Imperio Galáctico; para lograrlo deberán hacer tratos con los Gemelos Hutts, dirigentes de Nal Hutta tras su fracaso en Tatooine ante Boba Fett.

Ward informa a Djarin que los Gemelos tienen información de Coin, sin embargo, una vez en Nal Hutta, ambos le piden al cazarrecompensas un intercambio peligroso: su conocimiento por la recuperación de Rotta the Hutt, hijo y heredero de Jabba. Es así como el mandaloriano inicia un nuevo viaje a la luna Shakari, donde Rotta lucha en una arena y añora su libertad.

Figura de Rotta the Hutt

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Jon Favreau y las criaturas de The Mandalorian & Grogu

Trabajar en una nueva película de Star Wars, sobre todo en ésta que tiene la misión de recuperar la confianza del público, no es tarea para cualquiera. Jon Favreau se hizo cargo y durante la nueva entrevista habló sobre cómo los altos recursos de la producción cinematográfica, a diferencia de la serie que requiere menos dinero, le permitió trabajar más en las criaturas:

“Aquí tuvimos casi tres años para averiguar cómo sería la física detrás de un hutt en combate, todo eso que nunca hicimos. Tomamos toda la ventaja respecto a las oportunidades que se nos presentaron y las cosas que nos limitaron en la serie.”

El combate final de Rotta en la arena de Shakari nos permitió ser testigos de criaturas nunca antes vistas en el universo de Star Wars. Favreau y su equipo realizaron un despliegue maravilloso de efectos visuales a disposición de una lucha única en su tipo.

Cabe mencionar que aunque Favreau trabajó arduamente en el diseño y trasfondo de Rotta the Hutt, esta no es la primera vez que el personaje aparece en Star Wars. Los fans de hueso colorado seguro lo recuerdan por su aparición en la película Star Wars: The Clone Wars y en la serie del mismo nombre. Ahsoka Tano se hizo cargo de él en la cinta siendo tan solo un bebé.

Rotta the Hutt y Ahsoka Tano en Star Wars: The Clone Wars

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Lo que sigue para Star Wars

Todavía le queda un largo camino por delante a Din Djarin y Grogu, eso está claro. Lo que no sabemos es si la cuarta temporada se hará realidad. Durante algún tiempo los capítulos estuvieron en desarrollo, no obstante, terminaron convertidos en película y hasta el momento no hay una confirmación oficial para más episodios. Solo el tiempo nos dará la respuesta.

Lo que sí está en camino es la segunda temporada de Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson. Este personaje todavía tiene mucho por resolver junto a sus amigos rebeldes e incluso volverá a encontrarse con Anakin Skywalker, quien dejó a los fans encantados en la primera temporada mediante el regreso de Hayden Christensen, quien ya había tenido una aparición especial en la serie de Obi-Wan Kenobi.

En cuanto a cine, lo único seguro para la galaxia es Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling y Amy Adams, pues en realidad ningún otro proyecto ha avanzado pese a las promesas, ¡vaya!, ni siquiera de la anunciada película con Daisy Ridley, en su regreso como Rey, tenemos mayores noticias.

Starfighter se estrena en salas de cine el 28 de mayo de 2027.

Con información de Discussing Film.