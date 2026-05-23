‘The Mandalorian and Grogu’ supera expectativas en taquilla y apunta a uno de los mejores estrenos del año

La película dirigida por Jon Favreau marca el regreso de ‘Star Wars’ a los cines después de varios años sin estrenos

‘The Mandalorian and Grogu’ llegó a los cines con la presión de devolver a ‘Star Wars’ a la pantalla grande después de varios años sin estrenos de la franquicia. Aunque los primeros pronósticos sugerían un arranque más moderado, el desempeño inicial de la película dirigida por Jon Favreau ya muestra un panorama más favorable para Disney y Lucasfilm durante el fin de semana largo de Memorial Day.

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¿Cuánto podría recaudar en su primer fin de semana?

De acuerdo con Deadline, ‘The Mandalorian and Grogu’ obtuvo US$33 millones entre sus funciones previas y su primer viernes en la taquilla doméstica. Con ese arranque, la película apunta ahora a una apertura de entre US$91 millones y US$94 millones durante el periodo de cuatro días en E.U. y Canadá (taquilla doméstica).

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Disney)

El cálculo marca una mejora frente a estimaciones iniciales que colocaban su debut más cerca de los US$80 millones. Algunos estudios rivales incluso consideran que la película podría acercarse a los US$100 millones, aunque Deadline advierte que todavía no se puede dar por hecho.

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En el acumulado tradicional de tres días, el filme estaría entre US$81 millones y US$82 millones. La cifra lo mantiene cerca de ‘Solo: A Star Wars Story’, que abrió en 2018 con US$84.4 millones en tres días y US$103 millones en el periodo completo de cuatro días.

La película también llega con un presupuesto más contenido para los estándares de la franquicia. El medio reporta una producción neta de alrededor de US$165 millones, mientras que Disney espera un debut mundial cercano a los US$160 millones.

Una recepción sólida entre el público

Además de la taquilla, ‘The Mandalorian and Grogu’ recibió una calificación A- en CinemaScore, la misma que obtuvo ‘Solo: A Star Wars Story’. Deadline también reporta que la recomendación definida en PostTrak se mantiene en 71%, un indicador útil para medir el posible boca a boca durante los próximos días.

Los formatos premium están jugando un papel importante. IMAX y PLF representan 48% de las ventas de boletos hasta ahora, con IMAX aportando 16% por sí solo y 3D con 8%. El desempeño entre el público infantil también luce favorable: los menores de 12 años le dieron 95% de aprobación, según el reporte.

En cuanto a composición de audiencia, el público fue 52% caucásico, 24% latino e hispano, 10% negro, 8% asiático-estadounidense y 6% nativo americano u otro. Otro dato relevante es que 68% de los asistentes eran suscriptores de Disney+.

Pedro Pascal en ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

El regreso de ‘Star Wars’ al cine

Aunque las comparaciones con otras películas de ‘Star Wars’ son inevitables, el contexto actual es distinto. En la era posterior al COVID-19, una apertura superior a los US$90 millones durante Memorial Day sigue siendo un resultado fuerte para un estreno de estudio.

El resultado inicial no coloca a ‘The Mandalorian and Grogu’ en el terreno de los grandes fenómenos históricos de ‘Star Wars’, pero sí mejora el panorama frente a las primeras expectativas. Para Lucasfilm, el estreno funciona como una prueba importante: medir si Din Djarin y Grogu, nacidos en Disney+, pueden sostener en cines una nueva etapa de la saga.

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