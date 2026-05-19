Director de ‘The Mandalorian and Grogu’ revela el consejo de George Lucas para mantener viva la esencia de ‘Star Wars’

‘The Mandalorian and Grogu’ marcará el regreso de ‘Star Wars’ a los cines después de siete años sin una nueva película de la franquicia. Para Jon Favreau, director de la cinta y creador de ‘The Mandalorian’, el estreno no solo representa una continuación de la historia de Din Djarin y Grogu, sino una oportunidad para recordar qué elementos hicieron que la saga conectara con varias generaciones desde su origen.

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¿Qué dijo Jon Favreau sobre George Lucas?

En entrevista con Esquire, Jon Favreau explicó que George Lucas no participó directamente como responsable creativo de ‘The Mandalorian and Grogu’, pero sí estuvo cerca del proceso de una manera importante. El cineasta contó que vio al creador de ‘Star Wars’ recientemente por el desarrollo del Lucas Museum of Narrative Arts, proyecto en el que Lucas está ocupado, y que su aportación a la película llegó sobre todo a través de su vínculo con Dave Filoni.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Empire)

Según Favreau, Lucas visitó el set y mantiene una relación constante con Filoni, quien trabajó con él en ‘Star Wars: The Clone Wars’. Ese contacto funciona como una guía para el equipo, especialmente cuando se trata de conservar la identidad de la saga sin repetirla de forma mecánica.

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“George Lucas sabe perfectamente qué hace que Star Wars sea Star Wars: esperanza en el futuro, crecimiento personal, maduración y familia. Cuando habla de esas claves, lo tomamos muy en serio, como una guía, e intentamos incorporarlas.”

Una película pensada para la pantalla grande

Favreau también abordó la película como una responsabilidad frente al público y frente al regreso de ‘Star Wars’ a las salas. Después de varios años sin una nueva entrega cinematográfica de la franquicia, el director quiere que ‘The Mandalorian and Grogu’ justifique la experiencia de verla en pantalla grande, especialmente en formato IMAX.

Esa ambición también se refleja en la escala del proyecto. A diferencia de la serie, donde los tiempos de producción eran más ajustados, la película le permitió trabajar con mayor margen, construir escenarios más grandes, desarrollar criaturas de mayor tamaño y diseñar secuencias pensadas para el cine. Favreau también señaló que esta entrega se acerca más al espíritu de aventuras pulp y ciencia ficción fantástica de ‘Flash Gordon’, con viajes entre mundos, batallas espaciales, tiroteos y enfrentamientos contra criaturas enormes.

La esencia de ‘Star Wars’ entre lo artesanal y lo nuevo

Otro elemento que Favreau considera importante para mantener la identidad de ‘Star Wars’ es el uso de recursos físicos y artesanales, especialmente en el caso de Grogu. Aunque la saga puede incorporar CGI avanzado, el director destacó que la marioneta permite una interacción más directa con los actores y aporta una cualidad humana difícil de reproducir únicamente con animación digital.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

Desde su perspectiva, ese trabajo manual ayuda a que el personaje se sienta más cercano y que la historia conserve una textura más tangible. La presencia de artistas manipulando a Grogu en el set permite que el personaje no dependa solo de efectos agregados después, sino que forme parte real de las escenas durante el rodaje.

La película también busca acercarse a una generación que no ha visto ‘Star Wars’ en cines, sin dejar fuera a los fans que han acompañado la franquicia durante décadas. En ese cruce entre continuidad, espectáculo y emoción familiar está buena parte de la apuesta de ‘The Mandalorian and Grogu’: mantener viva la saga sin perder de vista las ideas que Lucas asociaba con su esencia, como la esperanza, el crecimiento personal, la madurez y la familia.

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