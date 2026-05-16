Jon Favreau dice que ‘The Mandalorian and Grogu’ busca unir a todas las generaciones de fans de ‘Star Wars’

‘The Mandalorian and Grogu’ llegará a los cines con una tarea particular dentro de la historia reciente de ‘Star Wars’: reactivar la franquicia en la pantalla grande después de siete años sin estrenos cinematográficos. La película, dirigida por Jon Favreau, no solo continúa la historia de Din Djarin y Grogu tras su paso por Disney+, también intenta funcionar como un punto de encuentro para públicos que llegaron a la saga desde épocas muy distintas.

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¿Cómo busca unir a distintas generaciones de fans?

En entrevista con ScreenRant, Jon Favreu explicó que la nueva película parte de una idea amplia: reconocer que cada generación se ha acercado a ‘Star Wars’ desde una puerta diferente. Para algunos, el primer contacto fueron las películas originales; para otros, las precuelas, las secuelas, las series animadas o las producciones recientes de Disney+.

Pedro Pascal en ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

Según el director, Dave Filoni, quien coescribió la película junto a Favreau y Noah Kloor, ayudó a conectar distintas etapas de la franquicia dentro de la historia. Favreau señaló que los fans suelen vincularse con la versión de ‘Star Wars’ que los encontró en el momento adecuado de sus vidas, y que la película busca reconocer esa variedad sin imponer una sola forma de vivir la saga.

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El cineasta lo resumió con una imagen de convivencia entre públicos distintos:

“Todos están viniendo, de diferentes edades. Vienen de distintos lugares y países. Se divierten juntos, y me gusta cuando Star Wars transmite esa sensación. Es muy fácil sentirlo en persona. Es bonito intentar reunir a todos con sus diferentes historias.”

Una película pensada como nuevo punto de entrada

Aunque ‘The Mandalorian and Grogu’ continúa directamente la historia de la serie ‘The Mandalorian’ y también conecta con elementos vistos en ‘The Book of Boba Fett’, Favreau ha insistido en que la película no está pensada únicamente para espectadores que hayan seguido cada detalle de la televisión. La intención es que el público pueda entrar a esta aventura sin cargar con todo el peso de la mitología de ‘Star Wars’.

Ese enfoque tiene sentido en un momento donde la franquicia ya no depende de una sola generación de espectadores. ScreenRant también recupera datos de Nielsen del primer trimestre de 2026: ‘Star Wars: The Clone Wars’ fue la serie más vista de la franquicia entre la Generación Z, mientras que ‘The Mandalorian’ fue la más vista entre Baby Boomers y Gen Alpha.

La lectura es clara: Grogu y Din Djarin tienen una presencia transversal poco común. El primero se convirtió en un fenómeno popular desde el estreno de la serie en 2019, mientras que el segundo funciona como una figura reconocible para quienes conectan con el tono más aventurero y western de la saga.

La misión de Din Djarin y Grogu

La historia parte del final de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’. Después de adoptar formalmente a Grogu, Din Djarin se establece en Nevarro y deja atrás la cacería de recompensas tradicional para realizar trabajos por contrato para la Nueva República.

Grogu en ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Disney)

En la película, esa nueva etapa los llevará a una misión relacionada con Rotta the Hutt, hijo de Jabba the Hutt, a quien deberán rescatar a cambio de información sobre un objetivo de la Nueva República. El personaje, que ya había aparecido como bebé en la película animada de ‘Star Wars: The Clone Wars’ y en la serie posterior, será interpretado en su versión adulta por Jeremy Allen White.

El reparto también incluye a Pedro Pascal como Din Djarin, además de Sigourney Weaver. Con ese punto de partida, ‘The Mandalorian and Grogu’ buscará algo más que continuar una serie popular, quiere demostrar si ‘Star Wars’ todavía puede convocar en cines a fans de distintas edades, etapas y recuerdos de la galaxia.

Con información de ScreenRant.

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