The Mandalorian and Grogu’: Jon Favreau explica por qué el camino Jedi de Grogu será distinto al de otros personajes de ‘Star Wars’

La nueva película de ‘Star Wars’ mostrará al personaje en una etapa de mayor crecimiento

‘The Mandalorian and Grogu’ llegará a los cines como el regreso de ‘Star Wars’ a la pantalla grande después de varios años sin estrenos cinematográficos de la franquicia. La película, dirigida por Jon Favreau, continuará la historia de Din Djarin y Grogu, pero también marcará una nueva etapa para el pequeño usuario de la Fuerza, cuya formación ya no parece encajar del todo con el molde tradicional de los Jedi.

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¿Por qué el camino Jedi de Grogu será diferente?

En declaraciones recientes, Jon Favreau explicó que Grogu no sigue la ruta clásica de un joven iniciado Jedi, aunque eso no significa que su vínculo con la Fuerza se haya debilitado. Al contrario, el director señaló que el personaje ha pasado por experiencias muy poco comunes dentro de la saga.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

“No sigue el camino típico de un joven Jedi, pero se ha entrenado con algunos de los mejores maestros Jedi que existen. Sabemos con certeza que estudió con Luke Skywalker. Hay indicios de que pudo haberse cruzado con Yoda, ya que reconoce su nombre, según deducimos. Además, estuvo en el Templo Jedi antes de la Orden 66.”

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Favreau también vinculó esta idea con conversaciones creativas junto a Dave Filoni, quien a su vez ha trabajado durante años con el legado de George Lucas. Para el cineasta, la Fuerza no depende solo de pertenecer formalmente a una orden, sino de entrenamiento, disciplina y refinamiento.

“Entonces, es una parte importante de hablar con Dave Filoni, y por extensión, de lo que aprendió de George [Lucas], que es que la Fuerza se trata de entrenamiento”, dijo.

Grogu ya no será solo el personaje que debe ser rescatado

Uno de los cambios centrales de ‘The Mandalorian and Grogu’ será el papel más activo de Grogu dentro de la historia. Favreau explicó que, al compartir el título de la película, el personaje debía tener una participación más clara en la acción y demostrar crecimiento propio.

“Pero creo que, dado que Grogu ahora comparte protagonismo, queremos darle la oportunidad de mostrar cierto crecimiento, desarrollo de personaje y desarrollo de habilidades en este personaje, y así, al cambiar las tornas, por así decirlo, abrimos la puerta para que Grogu demuestre que no es solo un personaje al que rescatar.”

El director agregó que Grogu ya no debe ser visto simplemente como un niño vulnerable. Su lento envejecimiento, lejos de limitarlo, permite desarrollar su evolución con mayor calma dentro de la narrativa.

“Ya no es un niño pequeño y vulnerable, y como envejece tan lentamente, como narrador, es una oportunidad maravillosa para desarrollar cada detalle de este proceso con todo detalle.”

Entre Jedi y Mandaloriano

Favreau también confirmó que Grogu se encuentra ahora en una etapa de aprendizaje mandaloriano junto a Din Djarin. Esa relación avanzará tanto como vínculo de padre e hijo como en una dinámica de maestro y aprendiz.

Pedro Pascal caracterizado como Din Djarin para ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Instagram @pascalispunk)

Grogu ya se encuentra en una etapa de formación mandaloriana, algo que cobra sentido para quienes siguieron la serie. Esa condición lo coloca en una posición poco común dentro de ‘Star Wars’: no pertenece del todo al camino Jedi tradicional, pero tampoco está limitado únicamente por el credo mandaloriano.

Favreau también planteó que la cultura mandaloriana no se vive de una sola manera. Mientras Din Djarin sigue una tradición más estricta, personajes como Bo-Katan representan otra forma de entender esas reglas. En medio de esas diferencias, Grogu podría avanzar como una figura marcada por ambas herencias.

‘The Mandalorian and Grogu’ llegará a cines el 22 de mayo y podría funcionar como una nueva etapa para el personaje, ahora con un desarrollo menos predecible dentro de la mitología de ‘Star Wars’.

Con información de Geek Tyrant.

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