‘The Mandalorian and Grogu’ ya tiene primeros pronósticos de taquilla: ¿Qué lugar ocuparía en la franquicia?

El regreso de ‘Star Wars’ a los cines ya empieza a tomar forma también en términos comerciales. ‘The Mandalorian and Grogu’, la nueva película dirigida por Jon Favreau y concebida como continuación de la serie ‘The Mandalorian’, llegará después de varios años sin estrenos cinematográficos de la franquicia. Aunque el título reúne a dos de los personajes más populares de la etapa reciente de Lucasfilm, los primeros reportes apuntan a un debut más moderado de lo que muchos podrían esperar para una marca históricamente asociada con grandes aperturas.

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¿Qué dicen los primeros pronósticos de taquilla?

De acuerdo con información original de The Hollywood Reporter, las estimaciones previas al estreno colocan a ‘The Mandalorian and Grogu’ con una apertura en el rango de los US$80 millones en la taquilla doméstica durante el fin de semana largo de Memorial Day, de cuatro días. El medio señala que esa cifra estaría en línea con las expectativas internas de Lucasfilm y Disney.

Pedro Pascal caracterizado como Din Djarin para ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Instagram @pascalispunk)

La comparación más inmediata no es con una entrega central de la saga, sino con ‘Solo: A Star Wars Story’, el spin-off estrenado en 2018. Aquella película abrió con US$84 millones en tres días y US$104 millones durante el periodo completo de cuatro días. Si el pronóstico se mantiene, ‘The Mandalorian and Grogu’ quedaría por debajo de ese debut, aunque con un contexto financiero distinto.

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¿Cómo se ubicaría frente a otras películas de ‘Star Wars’?

El contraste más fuerte aparece cuando se compara con ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, estrenada en 2019, que debutó con US$177.3 millones. Sin embargo, ese caso corresponde al cierre de la trilogía de secuelas, por lo que cargaba con otro nivel de expectativa dentro de la franquicia.

En ese sentido, ‘The Mandalorian and Grogu’ podría ubicarse en la parte baja de los estrenos cinematográficos modernos de ‘Star Wars’ en términos de apertura, especialmente si no supera las cifras de ‘Solo: A Star Wars Story’. Aun así, la lectura no es tan simple: el nuevo proyecto habría costado alrededor de US$160 millones, una cifra muy inferior al presupuesto reportado de ‘Solo’, estimado en unos US$365 millones antes de marketing.

Esa diferencia cambia el peso del pronóstico. ‘Solo’ necesitaba una recaudación mucho más alta para justificar su inversión, mientras que la película de Mando y Grogu parte de un presupuesto más contenido para los estándares de la franquicia.

Lucasfilm prepara el regreso de ‘Star Wars’ a los cines

La campaña de marketing de ‘The Mandalorian and Grogu’ aumentará con fuerza alrededor del 4 de mayo, fecha conocida entre fans como el día no oficial de ‘Star Wars’. Entre las acciones previstas, Lucasfilm mostrará 25 minutos de la película en salas IMAX seleccionadas alrededor del mundo.

Imagen promocional de ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Disney)

La película está dirigida por Jon Favreau, quien también coescribió el guion con Dave Filoni y Noah Kloor. El reparto incluye a Pedro Pascal como Din Djarin, además de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. La historia se sitúa en una etapa posterior a la caída del Imperio, cuando la Nueva República intenta sostener lo que la Rebelión consiguió y recurre a Din Djarin y Grogu para enfrentar nuevas amenazas.

Favreau ha insistido en que la película busca ser accesible para nuevos espectadores. En declaraciones citadas por The Associated Press, dijo: “Quiero que la próxima generación sienta por Star Wars lo mismo que yo sentí cuando la vi por primera vez.” Esa intención será clave para medir si ‘The Mandalorian and Grogu’ puede funcionar no solo como continuación de una serie exitosa, sino como un nuevo punto de entrada para la saga en cines.

Con información de IGN.

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