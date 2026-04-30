Alden Ehrenreich critica a los actores famosos que se niegan a aprender sus diálogos: ‘Hay dinero de por medio y ellos no quieren memorizar líneas’

Alden Ehrenreich, actor famoso por películas como Han Solo: Una Historia de Star Wars y La Hora de la Desaparición, habló en entrevista con Variety sobre una fauna muy particular de Hollywood. El intérprete de 36 años narró su experiencia junto a colegas que se negaban a aprender sus respectivos diálogos durante la filmación, situación que la pareció muy “de adolescente”.

Los comentarios de Alden Ehrenreich hacia actores famosos

Fue durante la promoción de Becky Shaw, su obra debut en Broadway, y en compañía de su co-protagonista, Patrick Ball, que Ehrenreich emitió una crítica hacia esos actores de renombre que, por alguna razón, prefieren dejar de lado sus líneas de personaje y dejar “que fluya”.

“He tenido experiencias de estar en sets donde hay muchísimo dinero en juego y todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo en esa toma porque algo tiene que explotar en el fondo… Y luego hay gente, sobre todo personas muy consolidadas, que llegan y no se saben sus líneas, que es la base de tu trabajo. Existe esa idea de ‘Bueno, no las memorizo porque así lo mantengo fresco’. Hay personas a las que, supongo, eso les funciona.”

Alden Ehrenreich en Han Solo: Una Historia de Star Wars (Foto: Lucasfilm)

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Luego de ese comentario, Ehrenreich habló sobre los casos de actores muy famosos que no se aprenden sus líneas y eso representa más horas de trabajo para el equipo de producción, el cual debe esperar a que la estrella de la película haga en el set la labor que debió hacer en casa:

“Pero he visto casos en los que no hacerlo significa que todo el equipo se va a casa más tarde y los productores gastan más. Especialmente cuando se trata de alguien muy famoso, el hecho de que nadie se sienta cómodo diciendo: ‘Oye, tienes que saberte tus líneas’. Yo era así cuando era adolescente… En fin, me desvié. Saberse las líneas es bueno.”

Alden Ehrenreich en Hollywood

Ehrenreich ha hecho todo tipo de papeles en la industria de cine y televisión estadounidense. Pero el rol que le dio fama mundial fue el de Ethan Wate en Hermosas Criaturas, la fantasía gótica de romance basada en la novela de Kami García y Margaret Stohl. A través de ese título, Alden encontró proyección internacional y una puerta para ambiciones todavía más grandes.

Fue hasta 2018, con Han Solo: Una Historia de Star Wars, que Ehrenreich se embarcó en una de las más grandes aventuras del cine, patrocinada, claro está, por otro de los estudios más poderosos de Hollywood, The Walt Disney Company. Aunque este viaje spin-off, presentación del joven Solo antes de Star Wars: Una Nueva Esperanza, no fue el éxito comercial que Disney esperaba, funcionó como puente para muchas de las incógnitas que rodeaban al contrabandista/héroe de guerra/líder de la resistencia.

Alden Ehrenreich en La Hora de la Desaparición (Foto: Vertigo Entertainment)

Otros proyectos de renombre que contaron con el talento de Alden Ehrenreich son Oso Intoxicado, Oppenheimer de Christopher Nolan, la ya mencionada Hora de la Desaparición, y Ironheart, serie de Marvel Studios en Disney+ donde tomó uno de los roles principales como Joe McGillicuddy/Ezekiel “Zeke” Stane.

¿Volverá como Han Solo?

Aunque la película de Han Solo dejó algunos cabos sueltos, no hay señales de que Lucasfilm vaya a continuar la aventura con Alden Ehrenreich. Esta producción recaudó 392 millones de dólares a nivel global, el número más bajo de todas las películas de Star Wars hechas por Disney. El estudio prefirió mirar hacia otros horizontes y cargar las salas de cine con otras historias. Es verdad, el futuro estará lleno de la galaxia, pero Han no parece estar en los planes.

Si te quedaste con las ganas de saber qué pasó con algunos de los personas de la película de Han Solo, podrías acercarte a cómics como Star Wars: War of the Bounty Hunters, Star Wars: Crimson Reign y Star Wars: Hidden Empire, que cuentan la historia de Qi’Ra y su destino.

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