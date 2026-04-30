‘The Love Hypothesis’: La película basada en un fanfiction de Reylo que tiene como protagonistas a Lili Reinhart y Tom Bateman

El salto del fanfiction a la gran pantalla ya no extraño, pero pocas historias tienen la oportunidad como The Love Hypothesis, adaptación cinematográfica de la novela de Ali Hazelwood que ahora toma forma con Lili Reinhart y Tom Bateman al frente. Si esto comenzó como una fantasía romántica en internet que pronto se convirtió en un fenómeno editorial, ahora busca imitar su éxito en cine.

La producción, respaldada por Amazon MGM Studios, tiene como centro la comedia y el drama ligero. Detrás de la cámara está Claire Scanlon, quien aspira a llenar las salas de cine con esta propuesta nacida en la gran red mundial.

¿De qué trata The Love Hypothesis?

La protagonista es Olive Smith, una estudiante de doctorado en biología que decide poner a prueba sus ideas sobre el amor en un ámbito poco ortodoxo. Su vida académica se ve alterada cuando entra en un acuerdo sentimental que, en principio, no debería salirse de control.

El otro extremo de esta ecuación es Adam Carlsen, un profesor reconocido por su rigor intelectual y una reputación que lo precede en los pasillos universitarios. Entre ambos aparece una dinámica sobre lo artificial y emocional que termina siguiendo un camino inesperado.

Kylo Ren y Rey en Star Wars

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¿Es un fanfiction de Reylo?

La novela original tiene un origen que muchos lectores identificaron desde su publicación. The Love Hypothesis proviene de Head Over Feet, un fanfiction inspirado en la relación entre Kylo Ren y Rey de Star Wars, conocidos en la cultura digital como Reylo.

Aunque la adaptación cinematográfica no se construye como una extensión de ese universo, el ADN de esa historia galáctica permanece. La tensión entre dos figuras opuestas y la atracción que se resiste a encajar en lo racional se mueve a un entorno diferente.

Desde hace años, el campo del fanfiction, a menudo repudiado por académicos e infravalorado por la persona común, brilla como laboratorio creativo donde los autores experimentan con personajes y estructuras. The Love Hypothesis es uno de los ejemplos más famosos de ese tránsito hacia el mercado editorial y, ahora, hacia el cine.

El curioso caso de Tom Bateman y su esposa… Daisy Ridley

El casting añadió un elemento que los fans claro que no pasaron por alto. Tom Bateman interpreta a Adam Carlsen, personaje que, en el origen del fanfiction, guardaba similitudes con Kylo Ren, interpretado en el cine por Adam Driver.

La situación se vuelve irónica si consideramos que Daisy Ridley, quien dio vida a Rey, está casada con Bateman. La conexión, aunque indirecta, es una especie de juego de espejos entre ficción y realidad que los fans debatieron sin fin.

Tom Bateman y Daisy Ridley

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El poder del fanfiction y el headcanon

El caso de The Love Hypothesis es la confirmación de que hace tiempo el fanfiction dejó de ser un espacio marginal, al menos para quien esté dispuesto a ver, para convertirse en una cantera creativa. Estas narrativas permiten a miles de escritores explorar posibilidades que las obras originales no abordaban.

El concepto de headcanon, esas interpretaciones personales que los fans construyen sobre personajes y relaciones, juega un papel central en este proceso. Todo empieza como una idea compartida en foros o plataformas digitales (como el Reylo entre quienes, desde 2015, soñaron con Rey y Kylo Ren como pareja), y puede evolucionar hasta convertirse en una historia con identidad propia.

Ali Hazelwood logró llevar ese ímpetu a una novela que conectó con lectores más allá del fandom original. Su paso al cine es solo la respuesta auténtica de un viaje que encontró su camino y ahora tiene una oportunidad en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena The Love Hypothesis?

El proyecto fue anunciado en 2022 y tomó forma con el tiempo, sumando a Lili Reinhart como Olive Smith y a Tom Bateman como Adam Carlsen. Poco después se integraron al elenco Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

El rodaje se llevó a cabo en Montreal durante el verano de 2025. Por ahora, no hay una fecha oficial de estreno confirmada.