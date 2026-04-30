Donald Trump intensifica presión para que ABC despida a Jimmy Kimmel: ‘Más vale que sea pronto’

Mientras la cadena no ha respondido, la controversia crece en medio de un debate sobre libertad de expresión

Donald Trump ya no aguanta ni una broma. Ahora volvió a presionar públicamente a ABC para que despida a Jimmy Kimmel, luego de una serie de bromas del conductor sobre el presidente y Melania Trump en ‘Jimmy Kimmel Live!’. El nuevo mensaje del mandatario se produce en una semana marcada por tensión entre la Casa Blanca, el programa nocturno y la cadena, mientras la Comisión Federal de Comunicaciones anunció una revisión de licencias vinculadas a ABC.

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¿Por qué Donald Trump volvió a pedir el despido de Jimmy Kimmel?

Trump publicó un nuevo mensaje contra Kimmel en el que cuestionó a ABC por mantener al conductor al aire. “¿Cuándo despedirá la cadena de noticias falsas ABC al poco gracioso Jimmy Kimmel, que dirige de forma incompetente uno de los programas con menor audiencia de la televisión?”, escribió. “La gente está enfadada. ¡Más vale que sea pronto!”

Donald Trump (Imagen: Rick Scuteri/AP Photo/picture alliance)

El nuevo ataque de Trump llegó después de varios días de tensión con Kimmel. Todo empezó cuando el conductor hizo una broma sobre Melania Trump en su programa. Días después ocurrió un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y Donald y Melania Trump acusaron a Kimmel de haber contribuido al clima de violencia con ese comentario. No hay una relación comprobada entre la broma y el ataque, pero la acusación llevó a Trump a pedir otra vez que ABC despida al conductor.

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“Nuestra primera pareja, Donald y Melania, últimamente parecen más unidos que nunca, y me gusta pensar que tuve algo que ver con eso”, dijo Kimmel durante su programa. Después mostró un video de Trump y Melania junto al rey Carlos y la reina Camilla, en el que la primera dama retiraba su mano antes de volver a tomar la del presidente.

Las bromas sobre Melania Trump elevaron la tensión

Kimmel remató ese segmento con otra broma sobre la interacción entre ambos. “Teniendo en cuenta la semana que he pasado con la primera pareja, simplemente voy a decir que es una forma completamente normal de interactuar entre dos personas que están muy enamoradas”, dijo. “Quizás por eso tiene las manos llenas de moretones, porque Melania se las apartó de un manotazo.”

La molestia de los Trump venía desde días antes. En un sketch de ‘Jimmy Kimmel Live!’, el conductor leyó bromas que, según dijo, habría contado si hubiera presentado la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Una de ellas fue: “Mira a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda en espera.” En otra, dijo que si lastimaba el ego de Trump, “Solo hará que tus manos se vean menos desagradables.”

Melania Trump respondió el lunes con un mensaje en el que acusó al conductor de usar una retórica dañina. “La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país”, escribió. También afirmó que sus palabras no eran comedia y pidió a ABC tomar una postura.

La FCC revisa licencias de ABC mientras crece el debate

El conflicto también se cruzó con una decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones, que anunció una revisión de licencias de ABC. De acuerdo con el reporte, la FCC señaló que las políticas de diversidad de Disney podrían haber violado reglas antidiscriminatorias.

Jimmy Kimmel en los Oscar 2026 (imagen: Getty)

Sin embargo, el momento del anuncio llamó la atención debido a los ataques previos del presidente de la FCC, Brendan Carr, contra afiliadas de ABC por una broma de Kimmel el año pasado.

ABC, hasta ahora, no ha respondido públicamente a la controversia de esta semana. Aun así, la presión contra Kimmel no ha sido recibida de forma uniforme entre figuras conservadoras. Ben Shapiro dijo que despedirlo por la broma sobre la “viuda en espera” sería “como atrapar a Al Capone por evasión de impuestos”. El senador Ted Cruz también cuestionó una posible intervención de la FCC y dijo a Punchbowl News: “No es función del gobierno censurar la libertad de expresión, y no creo que la FCC deba actuar como la policía de la libertad de expresión.”

Con información de The Hollywood Reporter.

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