Harrison Ford admite en discurso viral que su generación dejó un mundo hecho un ‘verdadero desastre’

Harrison Ford volvió a llamar la atención fuera de la pantalla, esta vez por un discurso de graduación en Arizona State University que se volvió viral por su tono directo, autocrítico y ambientalista. El actor de ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ y ‘Blade Runner’ habló ante la generación 2026 el 11 de mayo, recibió un doctorado honoris causa en Artes y Letras Humanas y aprovechó el momento para reconocer errores propios, recordar sus años difíciles antes de la fama y pedir a los jóvenes que asuman el liderazgo frente a los problemas heredados por generaciones anteriores.

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¿Qué dijo Harrison Ford sobre sus años de juventud?

Durante su mensaje, Harrison Ford no presentó su trayectoria como una historia limpia de éxito inevitable. Al contrario, comenzó por admitir que durante su etapa universitaria no tenía demasiada claridad sobre su futuro. “No tomé buenas decisiones”, dijo ante los graduados. Luego fue más específico sobre el rumbo que llevaba entonces: “Estaba malgastando mi vida en una vida desenfrenada.”

Harrison Ford (Getty images)

El actor contó que llegó a una clase de teatro casi por accidente, buscando una calificación fácil. Sin embargo, ese espacio terminó por cambiar su vida. Ford explicó que ahí encontró una comunidad y una forma de estar presente de una manera que no había experimentado antes. “Ocultándome tras el personaje, el vestuario y el maquillaje, tuve una libertad, una valentía que nunca antes había sentido, y obtuve una calificación de 10.”

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Esa experiencia lo llevó poco a poco hacia la actuación profesional, aunque el camino no fue inmediato. Ford recordó que durante años tuvo que trabajar como carpintero para pagar las cuentas y mantener a su familia, mientras aceptaba pocos papeles, solo cuando le parecían verdaderamente retadores. Ese periodo, según su relato, duró alrededor de 15 años antes de que llegara el papel que transformaría su carrera: Han Solo en ‘Star Wars’.

La diferencia entre pasión y propósito

Ford explicó que el éxito de ‘Star Wars’ alivió muchas cargas materiales y le abrió nuevas oportunidades, pero no resolvió todo. Aunque la actuación se había convertido en su pasión, todavía sentía que algo faltaba. Fue entonces cuando planteó una de las ideas centrales de su discurso: “Pasión y propósito no son lo mismo.”

Para el actor, esa diferencia marcó su vida adulta. La pasión podía darle alegría y trabajo, pero el propósito llegó después, cuando se vinculó con Conservation International a finales de los años ochenta. Ford contó que encontró en la conservación ambiental una causa donde podía poner al servicio de algo mayor su capacidad para contar historias.

Su mensaje no se quedó en una defensa abstracta de la naturaleza. Habló de justicia ambiental, justicia social y respeto por las comunidades indígenas. “La humanidad es parte de la naturaleza, no está por encima de ella”, dijo, antes de insistir en que esas comunidades han entendido durante mucho tiempo que los árboles, las montañas, el agua y la tierra no son mercancías, sino relaciones que deben protegerse.

Un llamado directo a la generación 2026

La parte más comentada del discurso llegó cuando Harrison Ford reconoció la responsabilidad de su generación frente al estado actual del mundo. “Porque el mundo al que te adentras, el mundo que te dejó mi generación, es un verdadero desastre”, dijo ante los estudiantes reunidos en el Mountain America Stadium de Tempe, Arizona.

Harrison Ford (Imagen: Getty)

A partir de ahí, el actor pidió a los graduados no esperar a que otros resuelvan los problemas. Les habló de usar sus talentos para construir, defender a quienes no pueden defenderse y reunir a personas que antes no se escuchaban. Para Ford, eso también es liderazgo.

El cierre mantuvo ese tono de urgencia, pero sin solemnidad excesiva. Después de recordarles que este es su momento, les dejó una última advertencia sobre el riesgo de llegar al final de la vida sin haberla vivido plenamente. Luego cerró con una frase breve, celebrada por los asistentes: “¡Felicidades! Ve y cambia el mundo.”

Con información de Newsnation y The Singju Post.

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