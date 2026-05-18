Muere Tom Kane, legendario actor de voz en ‘Star Wars: The Clone Wars’ y ‘Las Chicas Superpoderosas’, a los 64 años

La animación, los videojuegos, el cine, la televisión, el mundo del doblaje y hasta la galaxia de Star Wars acaban de perder a una de sus estrellas más legendarias. Tom Kane, actor de doblaje estadounidense famoso por interpretar al maestro Yoda, al profesor Utonio y muchos otros personajes de culto, murió a los 64 años, tras una carrera que acompañó la infancia y adolescencia de varias generaciones.

¿Cómo murió Tom Kane?

De acuerdo con el medio informativo TMZ, Tom Kane murió el lunes 18 de mayo en un hospital de Kansas City, Su representante, Zach McGinnis, confirmó que la causa fueron complicaciones relacionadas con el derrame cerebral que sufrió hace unos años, en 2020.

Aquel episodio de salud cambió para siempre su vida y nada volvió a ser igual. El derrame debilitó el lado derecho del cuerpo y afectó sus habilidades psicomotrices, herramientas imprescindibles para alguien que desde siempre ha vivido de la actuación de voz.

Tom Kane junto a las actrices originales de Las Chicas Superpoderosas

En 2021, la familia de Kane anunció su retiro del doblaje. La decisión puso fin a una trayectoria iniciada cuando él tenía apenas 15 años, en 1977, y que se extendió por animación, cine, televisión, videojuegos, comerciales, ceremonias y muchas otras formas de entretenimiento y arte audiovisual. A continuación puedes leer el comunicado compartido por McGinnis:

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“Aunque su voz ahora esté en silencio, los personajes, historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre. Pero más allá de su increíble carrera, había un hombre extraordinario. Tom fue un esposo y padre devoto que, junto a su esposa, construyó una familia amorosa de nueve hijos: tres biológicos y seis recibidos a través de adopción y acogimiento.”

Personajes más famosos

Tom Kane nació el 15 de abril de 1962. Para muchos fans, su nombre quedó para siempre fusionado con Star Wars: The Clone Wars, donde interpretó a Yoda, al narrador y al almirante Wullf Yularen en la película animada y la serie de televisión.

Su trabajo dentro de Star Wars fue enorme, en serio. También dio voz a Admiral Ackbar, Boba Fett, Qui-Gon Jinn, C-3PO en algunos proyectos, el capitán Yoda en videojuegos, soldados, pilotos y personajes secundarios que ampliaron una y otra, y otra vez el universo de Lucasfilm.

Fuera de la galaxia, una de sus creaciones más queridas fue el profesor Utonio en Las Chicas Superpoderosas. También interpretó a Él, el villano rojo y perturbador que se volvió uno de los antagonistas inolvidables de Cartoon Network.

Kane también participó en Los Thornberrys como Darwin, en Mansión Foster para Amigos Imaginarios como Sr. Herriman, en Los Castores Cascarrabia como Oxnard Montalvo y en Kim Possible como Mano de Mono. Puro nostalgia millennial.

El casi interminable currículo de Tom Kane

En televisión, Tom Kane acumuló créditos que pertenecen a una enciclopedia de la animación estadounidense. Participó en Duckman, Spider-Man: La Serie Animada, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, y Ben 10.

Su relación con Star Wars cruzó varias etapas televisivas. Estuvo en Star Wars: Clone Wars, Star Wars: The Clone Wars, Lego Star Wars: The Padawan Menace, Lego Star Wars: The Empire Strikes Out y Lego Star Wars: Droid Tales.

En videojuegos, su currículum resulta igual de extenso, pues trabajó en Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, Star Wars: Demolition, Star Wars: Galactic Battlegrounds, Star Wars: Jedi Starfighter y el clásico Star Wars: Knights of the Old Republic.

También apareció en Star Wars: Battlefront, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Pinball, Lego Dimensions y Lego Star Wars: The Skywalker Saga, su último crédito registrado.

Descanse en paz.

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