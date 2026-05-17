Seth Rogen critica a quienes usan la IA para hacer guiones: ‘No deberían ser escritores’

La inteligencia artificial fue unos de los temas de Seth Rogen durante su paso por el Festival de Cannes, actor que lanzó duras críticas contra quienes utilizan estas herramientas para escribir historias y guiones cinematográficos. El también productor defendió el trabajo creativo humano justo cuando la industria todavía arrastra las secuelas de las huelgas que paralizaron producciones enteras hace apenas unos años.

Rogen acudió al certamen francés para presentar Tangles, película animada dibujada completamente a mano y centrada en una joven ilustradora que enfrenta el deterioro mental de su madre tras un diagnóstico de Alzheimer. El proyecto es una declaración artística frente al avance de tecnologías generativas.

Seth Rogen sobre quienes usan la IA para escribir

Durante una entrevista con el medio Brut, Rogen habló sobre el uso de inteligencia artificial en el cine. Aunque algunas figuras de Hollywood han optado por respuestas diplomáticas respecto al tema, Seth Rogen se une a la lista de quienes prefieren hacer con honestidad y sin pelos en la lengua.

Seth Rogen gana el Globo de Oro por The Studio

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“No entiendo cuál se supone que es su función. Cada vez que veo un video en Instagram diciendo: ‘Hollywood está acabado’, lo que sigue es la cosa más estúpidamente horrible que he visto en mi vida. Y si tu instinto es usar IA y no pasar por ese proceso, entonces no deberías ser escritor. Porque no estás escribiendo. Dedícate a otra cosa. Y si no quieres atravesar el proceso, no deberías ser escritor. La idea de una herramienta que haga que escriba menos no me resulta atractiva, porque a mí me gusta escribir.”

Buena parte de la carrera de Rogen se construyó alrededor de la escritura colaborativa junto a Evan Goldberg, con quien desarrolló películas como Superbad, Este es el fin y Piña Express.

Tangles, lo nuevo de Seth Rogen

Aunque la polémica alrededor de la IA domina varios titulares relacionados con Cannes 2026, el verdadero motivo de la visita de Seth Rogen al festival fue Tangles, cinta animada producida junto a su esposa, Lauren Miller Rogen. Esta pieza aborda el drama familiar a través de la animación tradicional dibujada cuadro por cuadro, una decisión artística que Rogen defendió públicamente durante el festival. Cuando le preguntaron si su película incluye IA, esto fue lo que dijo:

“Para nada. Es animación dibujada a mano. Cada cuadro tiene un toque humano, y eso es genial.”

Los temores sobre la IA en Hollywood

Los últimos años han sido bastante turbulentos para Hollywood en torno a la inteligencia artificial. El tema explotó públicamente durante las huelgas de 2023 encabezadas por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y SAG-AFTRA.

Seth Rogen en The Studio

Uno de los principales temores de escritores y actores es el uso de algoritmos capaces de generar guiones o recrear digitalmente rostros sin autorización adecuada. Las negociaciones laborales incluyeron cláusulas específicas para limitar ciertas prácticas vinculadas a la IA. SAG-AFTRA insistió en la protección de la imagen y voz de los intérpretes. Actores comenzaron a denunciar la posibilidad de que estudios almacenaran escaneos digitales para reutilizarlo sin necesidad de contratar al talento original.

Directores como Christopher Nolan, Guillermo del Toro y Denis Villeneuve mostraron reservas respecto a la automatización creativa, aunque algunos otros consideran que estas herramientas podrían funcionar únicamente como apoyo técnico. Al mismo tiempo aparecieron proyectos audiovisuales generados mediante inteligencia artificial, como el caso de Tilly Norwood, que provocaron rechazo masivo en redes sociales.

La delimitación sobre el uso de la IA en todos los ámbitos humanos sigue en progreso, al igual que los debates y señalamientos respecto a su incorporación en la vida cotidiana.

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