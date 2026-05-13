Peter Jackson opina que la IA ‘destruirá el mundo’ pero la considera una herramienta útil en el cine: ‘Es solo un efecto especial’

El director de El Señor de los Anillos comparte su opinión sobre la inteligencia artificial

Tras recibir la Palma de Oro honorífica por su trayectoria en el séptimo arte, Peter Jackson vuelve a subir al escenario del Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 para hablar sobre uno de los temas más polémicos de los últimos años: la inteligencia artificial. El director neozelandés sorprendió con una postura mucho más compleja de lo esperado, pues aunque reconoció que la IA puede traer consecuencias devastadoras fuera de la industria cinematográfica, también defendió su uso dentro de los efectos visuales.

Peter Jackson opina sobre la IA

Fue durante una clase magistral en Cannes donde Jackson habló sobre inteligencia artificial y el miedo que domina actualmente a gran parte de Hollywood. El director de El Señor de los Anillos afirmó que la IA “destruirá el mundo”, pero con un matiz específico en el terreno de la cinematografía.

“Para mí es solo un efecto especial”, explicó Jackson al hablar sobre herramientas digitales generativas. El director dijo que no percibe una diferencia substancial entre la inteligencia artificial y otras tecnologías que históricamente transformaron los efectos visuales dentro de la industria. De igual forma insistió en que el verdadero problema aparece cuando la imagen o el rostro de un actor son utilizados sin autorización.

Peter Jackson y Elijah Wood en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026

“Si estás haciendo un duplicado mediante IA de alguien, mientras hayas licenciado correctamente los derechos de la persona, no veo el problema”, comentó el cineasta. Estas palabras remiten a cuando los sindicatos de actores presionaron por regulaciones más estrictas en las huelgas que sacudieron Hollywood en 2023.

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Jackson reconoció la poca valoración artística hacia las actuaciones de captura de movimiento, derivada del miedo colectivo alrededor de la IA. Desde su perspectiva, Andy Serkis nunca recibirá un Oscar por Gollum precisamente porque muchos siguen confundiendo ese trabajo con interpretaciones generadas artificialmente.

“Gran parte del entorno actual… todos están tan preocupados por la IA… que no creo que un personaje tipo Gollum o un personaje generado tenga alguna posibilidad de ganar premios. Lo cual es un poco injusto, especialmente en el caso de Andy Serkis, donde no se trata de una actuación generada por IA, sino de una actuación generada por un ser humano al 100%.”

Otras celebridades de Hollywood y sus pensamientos sobre la inteligencia artificial

Claro que Peter Jackson no es la única figura importante que ya habló sobre inteligencia artificial. Hollywood atraviesa una etapa profundamente dividida alrededor de la tecnología y existen voces muy activas en el tema. Por ejemplo, Guillermo del Toro, quien ayer declaró en Cannes 2026 que “no se puede hacer arte a través de una maldita app”. O Demi Moore, para quien la batalla contra la IA le parece un sinsentido: “Ya está aquí, si luchamos contra ella perderemos”, dijo en conferencia de prensa como miembro del jurado de Cannes.

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Peter Jackson no dirigirá The Hunt for Gollum

Además de hablar sobre inteligencia artificial, Peter Jackson confirmó por qué decidió no dirigir The Hunt for Gollum, nueva película situada dentro del universo de la Tierra Media que llegará en 2027. El cineasta explicó que Andy Serkis era la persona correcta para liderar el proyecto debido a la relación que mantiene con Gollum:

“La película trata sobre la psicología y la adicción de Gollum. Pensé: ‘Andy conoce a este personaje mejor que nadie’. Así que, en realidad, no pensé mucho en mí [dirigiendo la nueva película]. Pensé que la versión más emocionante de esta película era que Andy Serkis la hiciera.”

Jackson continuará involucrado como productor ejecutivo junto a Fran Walsh y Philippa Boyens, figuras fundamentales en la construcción cinematográfica de la Tierra Media. La producción mantendrá una conexión con las trilogías originales.

The Hunt for Gollum tiene estreno programado para el 17 de diciembre de 2027 y es una historia intermedia situada antes de los eventos principales de La Comunidad del Anillo. Además de Andy Serkis, el elenco incluye a Elijah Wood, Ian McKellen y Jamie Dornan como Aragorn.

Con información de Variety.