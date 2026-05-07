Stephen Colbert, guionista de nueva película de ‘El Señor de los Anillos’, se defiende de las críticas de fans

El anuncio de que Stephen Colbert coescribiría ‘The Lord of the Rings: Shadow of the Past’ (‘La Sombra del Pasado’) causó escepticismo entre un sector de los seguidores de la franquicia. Muchos sugirieron que el conductor de late-night obtuvo el trabajo por ser un fan famoso de la Tierra Media y no por ser la persona más indicada para escribir el guion. Ahora, en declaraciones recientes, Colbert ha respondido a esas críticas y ha explicado por qué no siente que tenga que demostrar que es el adecuado para la tarea.

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¿Por qué Stephen Colbert cree que los fans no necesitan una razón para confiar en él?

“Quiero decir, no hay razón para ello”, dijo Stephen Colbert a The Hollywood Reporter cuando se le preguntó por qué los fans deberían confiarle la franquicia. El presentador reconoció la reacción en internet ante el anuncio de la película, pero descartó la idea de tener que justificar su participación.

Stephen Colbert (imagen: CBS Studios)

“Y no tiene sentido que yo aborde eso porque todo lo que puedes hacer como —voy a usar un término controvertido aquí— artista es seguir tu corazón y el oficio que has aprendido para intentar convertir esto en algo que no sea fandom, sino drama”, añadió.

Stephen Colbert ha mostrado públicamente su amor y conocimiento de la Tierra Media durante años, y ha escrito para sus propios programas durante décadas, aunque nunca antes en la escala de una película de ‘El Señor de los Anillos’. Su postura es clara: no hay valor en intentar convencer a los escépticos. Lo único que puede hacer como artista es seguir su corazón y su oficio para convertir su fanatismo en drama.

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Philippa Boyens, la coguionista que respalda el proyecto

Stephen Colbert no está escribiendo el guion en solitario. “Por suerte, no tengo que hacer esto solo”, explicó. “Tengo una gran compañera en Philippa Boyens [coguionista y veterana de ‘El Señor de los Anillos’], a quien le importa esto tanto como a mí. Y solo diré que, hasta ahora, cada momento ha sido una alegría”. Philippa Boyens, colaboradora cercana de Peter Jackson, coescribió las trilogías originales de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’, además de ‘King Kong’ y ‘The Lovely Bones’.

La sinopsis oficial de ‘The Lord of the Rings: Shadow of the Past’ indica que la película seguirá a Sam, Merry y Pippin años después de la partida de Frodo.

“Catorce años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se disponen a recorrer los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto largamente oculto y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar”, reza la descripción oficial.

Guiño a ‘El saneamiento de la Comarca’ en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (2001), en la visión que Frodo ve en el Espejo de Galadriel (imagen: New Line Cinema)

Fechas y el futuro de la franquicia en cine

‘The Lord of the Rings: Shadow of the Past’ no tiene fecha de estreno confirmada. Llegará después de ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, película dirigida y protagonizada por Andy Serkis que tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2027.

Antes de esa fecha, se estrenará la tercera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ a finales de 2026. Por ahora, los fans tendrán que esperar para conocer más detalles sobre el proyecto de Stephen Colbert, quien confía en que el trabajo conjunto con Philippa Boyens dará como resultado algo que vaya más allá del fanatismo.

Con informacion de IGN.

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