Karl Urban revela por qué ‘El señor de los anillos’ fue tan buena: ‘Todos llevaban una copia del libro’

Este diciembre se cumplirán 25 años del estreno de ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’, el inicio de la trilogía dirigida por Peter Jackson, que sigue ocupando un lugar difícil de igualar dentro del cine fantástico y el cine en general. En medio de nuevos proyectos ligados a la Tierra Media, incluidos futuros estrenos cinematográficos y la continuidad televisiva de ‘Los Anillos de Poder’, el actor Karl Urban recordó su experiencia como Éomer y explicó por qué aquel rodaje tuvo una energía que, según él, iba mucho más allá del elenco principal.

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¿Cómo llegó Karl Urban a ‘El señor de los anillos’?

Antes de convertirse en uno de los rostros habituales del cine y la televisión de género, Karl Urban ya trabajaba en producciones de Nueva Zelanda. Su llegada a ‘El señor de los anillos: Las dos torres’ ocurrió después de participar en ‘The Price of Milk’, una película neozelandesa que terminó funcionando como una especie de puente inesperado hacia Peter Jackson.

Karl Urban en ‘The Boys’ (imagen: Prime Video)

En un reciente video de Variety, el actor explicó cómo se dio ese acercamiento: “Acababa de hacer una pequeña película neozelandesa llamada ‘The Price of Milk’, y el director de esa película era muy amigo de Peter Jackson, y tomó un montaje preliminar de ‘The Price of Milk’ para mostrárselo a Peter,” recordó Urban. “Y creo que, por casualidad, me encontré con Peter justo cuando buscaban a alguien para el papel de Éomer. Entonces nos llamaron. ‘¿Quieres venir a actuar?’. Y yo dije: ‘¡Por supuesto!’ Y esa fue, sin duda alguna, y hasta el día de hoy, una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi carrera.”

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Urban debutó como Éomer en ‘El señor de los anillos: Las dos torres’ y volvió al personaje en ‘El señor de los anillos: El retorno del rey’. Aunque no era uno de los protagonistas centrales, su papel fue clave para representar a Rohan, una de las culturas más recordadas de la trilogía.

El actor destaca la pasión de todo el equipo

Para Karl Urban, una de las razones por las que la trilogía funcionó tan bien fue el compromiso de quienes estaban detrás de cámaras. No habló solo del trabajo de los actores o de la dirección de Peter Jackson, sino de una dedicación extendida por todos los departamentos del rodaje.

“Incluso los jefes de iluminación y los técnicos de catering, todos llevan consigo una copia del libro y decían: ‘Bien, hoy estamos en Edoras’. Y ‘bien, ¿qué vamos a filmar?’ Y miran y leen sobre ello,” contó Urban. “Y todos, de todos los departamentos, estaban muy involucrados. Fue una experiencia realmente increíble.”

La imagen que describe el actor ayuda a entender por qué aquellas películas todavía son vistas como un estándar para las adaptaciones de fantasía. El equipo no trató la obra de J.R.R. Tolkien como simple material de franquicia, sino como un universo que debía entenderse desde sus detalles, sus lugares, sus personajes y su peso cultural.

Esa entrega también se percibe en los materiales detrás de cámaras de las ediciones extendidas, donde se muestra el nivel de trabajo invertido en vestuario, armas, escenarios, dialectos, miniaturas y diseño visual. En el caso de Rohan, ese esfuerzo permitió que Edoras, los Rohirrim y figuras como Éomer tuvieran una identidad clara dentro de la Tierra Media.

El legado de la trilogía sigue pesando sobre la franquicia

Las palabras de Karl Urban llegan en un momento importante para ‘El señor de los anillos’. Warner Bros. y New Line preparan ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, dirigida por Andy Serkis, mientras Prime Video continúa con ‘Los Anillos de Poder’. Sin embargo, cualquier nuevo proyecto ligado a Tolkien sigue comparándose con la trilogía de Peter Jackson.

Ian McKellen y Elijah Wood en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: Warner Bros.)

Urban, quien después interpretó a Bones en las películas recientes de ‘Star Trek’ y actualmente da vida a Billy Butcher en ‘The Boys’, parece tener claro que su paso por la Tierra Media ocupa un lugar especial en su carrera. No solo por el tamaño de la producción, sino por la sensación de estar dentro de un proyecto colectivo donde todos, literalmente, llevaban el libro encima.

A 25 años del inicio de la saga cinematográfica, esa anécdota resume parte de su permanencia: ‘El señor de los anillos’ no se volvió referencia únicamente por sus batallas, sus efectos o sus premios, sino por un rodaje donde cada departamento parecía entender que estaba construyendo algo más grande que una película de fantasía convencional.

Con información de Winter is Coming.

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