Olivia Wilde envía mensaje a quienes se burlaron de ella por ‘parecerse’ a Gollum de ‘El Señor de los Anillos’

Los comentarios negativos en contra de la apariencia de Wilde se acrecentaron en redes

Un momento aparentemente trivial en una alfombra roja terminó convertido en tendencia de las redes sociales… y no para bien. Olivia Wilde, actriz y directora con una carrera conocida por sus altibajos mediáticos, respondió a sus críticas luego de ocupar titulares tras la circulación de un video que desató comparaciones poco amables.

La escena de origen tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, donde Wilde acudió a presentar su proyecto más reciente. Bastaron unos segundos de grabación, una lente poco favorecedora y la velocidad de las plataformas digitales para que todo se desviara del cine hacia la apariencia física de la actriz; no fueron pocos los que establecieron una “similitud” con Gollum, la criatura vista en El Señor de los Anillos.

Olivia Wilde se defiende de las burlas

La respuesta de Wilde no tardó en llegar. Pero en lugar confrontar de forma hostil a quienes la ridiculizaron en internet, la actriz optó por ironizar sobre la situación y convertir el momento en una especie de autocrítica pública.

Olivia Wilde en el Festival Internacional de Cine de San Francisco

Fue a través de un intercambio de publicaciones en Instagram con su hermano, Charlie, donde la respuesta respecto al supuesto parecido con Gollum tomó forma. Él le preguntó: “Olivia, ¿te importaría aclarar los rumores recientes que te señalan como un cadáver resucitado?”

“Miren, la cámara tenía una lente de ojo de pez. Y lo admito, ¿es ese mi mejor ángulo? ¿Es esa mi mejor imagen? No. No, es sorprendente. Es una imagen sorprendente. […] No estoy muerta”, comentó ella al referirse al video que provocó las comparaciones. Con ello, señaló que el encuadre y la proximidad de la cámara alteraron su imagen.

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The Invite, lo nuevo de Olivia Wilde

Wilde presentó en el festival su nueva película, The Invite, un proyecto que une comedia y drama. En esta historia comparte pantalla con actores como Seth Rogen, Penelope Cruz y Edward Norton. La trama se desarrolla en una noche aparentemente ordinaria que se descompone poco a poco, revelando tensiones entre matrimonios. Las críticas son positivas.

Además, The Invite fue adquirido por una distribuidora muy importante, A24, tras su paso por el Festival de Cine de Sundance, situación que le permitirá llegar a varias partes del mundo.

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Pasado y presente de Olivia Wilde

La carrera de Wilde ha transitado por múltiples registros, tanto frente como detrás de la cámara. Como actriz, participó en producciones televisivas y cinematográficas que le dieron una buena posición en Hollywood, pero su meta era encontrar su voz como directora.

Su debut en dirección fue bien recibido a través de La Noche de las Nerds, pero su segundo largometraje, No te Preocupes, Cariño, estuvo rodeado de polémicas que opacaron la discusión sobre la película en sí. Los problemas reportados entre miembros del elenco y la atención sobre su vida personal conformaron toda una historia paralela que fue difícil ignorar.

Entre los episodios más comentados se encuentra su relación con Harry Styles, cantante que protagonizó la segunda película, así como su separación de su expareja, Jason Sudeikis, un proceso que también fue objeto de cobertura mediática. De igual forma, la supesta enemistad con Florence Pugh alimentó las especulaciones de una película desastrosa. Estos elementos no favorecieron la percepción de No te Preocupes, Cariño, y solo fueron más leña para el incendio

A pesar de ello, Wilde se mantiene presente en la industria, alternando entre la actuación y la dirección. Su participación en festivales, con más de un proyecto en exhibición, The Invite y I Want Your Sex, es un nuevo intento por reconfigurar esa imagen a partir de su trabajo creativo.