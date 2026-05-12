Cannes 2026: Peter Jackson recibe Palma de Oro honorífica y revela cómo el festival salvó ‘El Señor de los Anillos’

La Croisette acaba de vivir uno de sus momentos más nostálgicos cuando Peter Jackson subió al escenario del Festival de Cannes 2026 para recibir la Palma de Oro honorífica rodeado de aplausos e historias sobre la Tierra Media. Sin aviso previo, la ceremonia pasó a ser una reunión inesperada para los fans de El Señor de los Anillos.

El director neozelandés apareció acompañado por Elijah Wood, actor que interpretó a Frodo Bolsón y que fue el encargado de pronunciar un discurso en su honor y entregarle el reconocimiento. Además de los vítores y abrazos, Jackson recordó ante los asistentes el episodios de cuando Cannes ayudó a cambiar el destino de una de las sagas cinematográficas más importantes del siglo XXI.

Peter Jackson recibe la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

La ceremonia realizada el martes por la noche juntó a figuras históricas del cine internacional y a seguidores que todavía ven en Jackson a alguien que revolucionó para siempre el cine a principios de los años 2000. Elijah Wood habló sobre el primer encuentro que tuvo con el director cuando apenas tenía 18 años. Narró que envió un video de audición grabado junto a amigos en los bosques de Griffith Park antes de enterarse de que había sido elegido para interpretar a Frodo.

Peter Jackson en Cannes 2026

Elijah declaró que aquel momento dividió su vida en dos partes completamente distintas. También dijo que miles de personas alrededor del mundo transformaron su relación con el cine gracias al trabajo de Jackson.

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Ahora Jackson se encuentra dentro de una lista exclusiva de homenajeados por Cannes, donde aparecen nombres como Agnès Varda, Meryl Streep, Robert De Niro, Jodie Foster, Tom Cruise y varios más.

Cómo el Festival de Cannes salvó El Señor de los Anillos

El director también habló sobre los años de incertidumbre que rodearon la producción de El Señor de los Anillos, sobre todo durante la complicada transición corporativa provocada por la fusión entre AOL y Time Warner. Comentó que la trilogía atravesaba un periodo muy delicado mientras Warner Bros. y New Line Cinema tenías que responder a presiones financieras y a dudas sobre la viabilidad del proyecto.

“Habíamos filmado El Señor de los Anillos durante tres años, y rodamos las tres películas al mismo tiempo”, recordó el director frente al público del festival. En aquel momento, la producción era una moneda al aire que podía terminar en desastre financiero:

“La prensa estaba un poco rara, era una época extraña porque Warner estaba siendo vendida, todo da vueltas y vuelve, así que toda la prensa hablaba de esta gran locura. ¿Qué pasaría si la primera película fracasaba? ¿Qué iban a hacer con las películas dos y tres si ya estaban hechas? Era una apuesta enorme, pero todos los medios hablaban de que esa apuesta iba a fracasar.”

Peter Jackson junto a Ian McKellen como Gandalf en el rodaje de El Señor de los Anillos

La jugada final

Entonces apareció Bob Shaye, fundador de New Line Cinema, con una decisión arriesgada. El productor decidió llevar a Cannes veinte minutos terminados de La Comunidad del Anillo para mostrarlos ante prensa internacional y comenzar a cambiar la percepción pública.

“Bob Shaye apostó todo y tuvimos que terminar rápidamente 20 minutos de la película. Trajimos esos 20 minutos aquí en mayo de 2001, hicimos algo de prensa en ese castillo sobre la colina y organizamos una fiesta ahí. La gran apuesta de Bob realmente cambió la percepción de la película. Y para mí, obviamente, fue algo que cambió mi vida. Así que cuando la película se estrenó, ya existía una expectativa que no habría existido de no ser por Cannes.”

Cuando La Comunidad del Anillo finalmente llegó a salas, el panorama era completamente distinto. La trilogía terminó recaudando casi 3 mil millones de dólares en taquilla global y ganó 17 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para El Retorno del Rey. Más de dos décadas después, la trilogía de Peter Jackson se mantiene como uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos jamás realizados.

Con información de Variety.

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