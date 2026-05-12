Guillermo del Toro otra vez crítica a la IA y dice que no se puede hacer arte ‘con una app’

Guillermo del Toro volvió a dejar clara su postura frente a la inteligencia artificial generativa durante su paso por el Festival de Cannes. Aunque el cineasta mexicano acudió al certamen por el regreso de ‘El laberinto del fauno’ en una restauración 4K, uno de los momentos más comentados de su intervención llegó cuando habló del presente del arte, la resistencia y la idea de que la creación pueda reducirse al uso de una herramienta automática.

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¿Por qué Guillermo del Toro volvió a hablar contra la IA?

Durante la presentación en Cannes, Guillermo del Toro dijo que la película que lo llevó de vuelta al festival resulta más pertinente en el contexto actual. El director señaló que vivimos tiempos en los que se insiste en que resistir no tiene sentido y en que el arte puede producirse de forma mecánica.

Guillermo del Toro (imagen: Getty)

“Estamos, lamentablemente, en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca porque nos dicen que todo es inútil para resistir, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación y nos enfrentamos a cosas tan formidables”, dijo Del Toro.

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Del Toro ha rechazado antes la idea de usar IA en su trabajo creativo y ha defendido una visión del arte ligada a la experiencia humana, el oficio, el error, la emoción y la imaginación.

Una postura que Del Toro ya había expresado antes

El director de ‘La forma del agua’, ‘Pinocho de Guillermo del Toro’ y ‘El espinazo del diablo’ ha sido uno de los cineastas más claros al hablar contra el uso de IA generativa en procesos artísticos. En declaraciones anteriores, cuando se le preguntó por su postura sobre esta tecnología, respondió: “No me interesa, ni me interesará jamás.”

También fue más tajante en otra ocasión al decir que preferiría morir antes que usar IA generativa en su obra: “preferiría morir.” Esa forma de expresarse coincide con la línea que volvió a plantear en Cannes, donde no se limitó a hablar de tecnología, sino del tipo de mundo que se construye cuando se reemplaza el acto creativo por una aplicación.

Para Del Toro, el problema no parece estar solamente en la herramienta, sino en la idea de que el arte pueda separarse de la sensibilidad, la memoria y la voluntad de quien lo hace. Su cine, lleno de criaturas hechas desde lo artesanal, mundos físicos y monstruos atravesados por la compasión, siempre ha defendido esa dimensión material y emocional.

Arte, miedo y resistencia

En Cannes, Del Toro también conectó su crítica con una defensa más amplia de la esperanza. Después de hablar de los tiempos actuales, comparó esa resistencia con el viaje de Ofelia en ‘El laberinto del fauno’.

Guillermo del Toro (imagen: IMDb)

Después, Del Toro vinculó esa resistencia con el recorrido de Ofelia en ‘El laberinto del fauno’: incluso en un contexto adverso, dejar una marca y sostener la esperanza puede ser una forma de enfrentar el miedo.

Más que una simple crítica tecnológica, sus palabras apuntan a una defensa del arte como acto humano. Para Guillermo del Toro, la creación no nace de una instrucción escrita en una aplicación, sino de una mirada, una experiencia y una decisión moral frente al miedo.

Con información de The Wrap.

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