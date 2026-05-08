Casi me destruyen’: Guillermo del Toro habla de su difícil experiencia con los hermanos Weinstein

La experiencia con los hermanos Weinstein marcó un antes y un después para Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, el reconocido, premiado y admirado director mexicano, habló recientemente sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: su experiencia con los hermanos Weinstein. En una reciente entrevista con The Guardian, del Toro reveló cómo los productores intentaron destruir su carrera durante la producción de ‘Mimic‘ (1997), su primer proyecto importante en Hollywood. El director no solo fue presionado por ellos, sino que estuvo a punto de ser despedido, lo que casi lo deja fuera de la industria cinematográfica.

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¿Cómo casi destruyen su carrera?

En la entrevista, Guillermo del Toro recordó cómo su relación con los hermanos Weinstein casi acabó con su carrera en Hollywood. A pesar de ser el director de ‘Mimic‘, del Toro enfrentó constantes interferencias por parte de los Weinstein, quienes intentaron tomar el control de la película e incluso lo amenazaron con despedirlo.

Guillermo del Toro (imagae: Getty)

Según el director, esta experiencia lo dejó completamente afectado en la industria. A pesar de lo difícil que fue el proceso, del Toro nunca dejó de luchar por su visión artística.

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“Los Weinstein casi me destruyen,” dijo del Toro, recordando los problemas que surgieron durante la producción. A pesar de estar comprometido 100% con ‘Mimic‘, que considera una de sus obras más personales, estuvo cerca de que lo dejaran de lado por la presión externa.

Esta situación, aunque devastadora en su momento, se convirtió en una de las lecciones más importantes de su carrera: nunca comprometer su visión artística por conveniencia.

El precio de la integridad artística

La experiencia con los hermanos Weinstein marcó un antes y un después para Guillermo del Toro. Tras la difícil experiencia en ‘Mimic‘, del Toro adoptó una postura firme en cuanto a los proyectos que decidía asumir. “Habría dado la vida por ‘Mimic’,” expresó, mostrando su pasión y compromiso con la película.

Sin embargo, también enfatizó que, después de esa experiencia, nunca aceptó trabajos solo por dinero o por la oportunidad de entrar en la industria sin más.

“Estuve a punto de ser imposible de financiar y de que me contrataran. Pero habría dado la vida por ‘Mimic’. Siempre me he propuesto no hacer nunca una película que no me apasione. Me han ofrecido muchos trabajos por encargo y los he rechazado.”

Harvey Weinstein (imagen: Getty)

‘Frankenstein’, el último gran éxito de Guillermo del Toro

A pesar de las dificultades del pasado, Guillermo del Toro lleva una racha de éxitos desde hace varios años. El más reciente fue ‘Frankenstein‘, que arrasó en Netflix desde su estreno a finales de 2025. En sus primeros tres días, la película alcanzó el número uno global en la plataforma con 29.1 millones de visualizaciones, y en sus primeros diez días acumuló 62.9 millones de visitas, posicionándose como la quinta película más vista del año en su lanzamiento. Llegó al Top 10 de 93 países y fue número uno en 72 de ellos.

En la temporada de premios, la cinta dominó con fuerza. Acumuló cuatro nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película – Drama, y se llevó cuatro premios en los Critics Choice Awards: Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. En los Oscar 2026, aunque partió con nueve nominaciones (incluyendo Mejor Película), se llevó tres estatuillas técnicas: Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado.

Con información de The Guardian.

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