Taylor Swift califica de ‘absurda’ nueva demanda de una bailarina de Las Vegas por el título ‘The Life of a Showgirl’

El más reciente disco de la cantante no se llevó los mejores comentarios de la crítica

Taylor Swift respondió hoy a una demanda presentada por una exshowgirl de Las Vegas que asegura que el nuevo álbum de la artista, The Life of a Showgirl, lanzado en octubre del año pasado, invade derechos relacionados con una marca registrada usada desde hace años en espectáculos de cabaret y proyectos personales.

Los abogados de la intérprete consideran que la acusación carece de fundamentos y sostienen que existe una diferencia enorme entre el universo comercial de un espectáculo íntimo de cabaret y uno de los lanzamientos musicales más grandes del planeta.

La demanda de Maren Flagg contra Taylor Swift

La mujer detrás de la demanda es Maren Flagg, artista que también trabaja bajo el nombre escénico de Maren Wade. En marzo presentó una querella ante una corte federal en California argumentando que el título The Life of a Showgirl guarda demasiadas similitudes con su marca Confessions of a Showgirl, registrada oficialmente en 2015.

Taylor Swift en The Life of a Showgirl

Flagg ha utilizado ese nombre en columnas periodísticas y presentaciones relacionadas al entretenimiento nocturno de Las Vegas. De acuerdo con su postura, ambos títulos comparten una construcción casi idéntica y su target es el mismo tipo de consumidor relacionado con la cultura pop y el espectáculo.

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La bailarina pidió incluso una medida cautelar para impedir que Swift continúe utilizando el nombre del álbum mientras avanza el proceso judicial. Su equipo afirma que la fama de Taylor dentro de internet y plataformas comerciales terminó desplazando el posicionamiento de sus propios proyectos en motores de búsqueda y redes sociales.

La demanda también menciona que la oficina de marcas registradas habría detectado un posible conflicto cuando el equipo de Swift intentó registrar The Life of a Showgirl. Para los representantes de Flagg, eso demostraría que existe un riesgo real de confusión comercial.

El equipo de Taylor Swift responde

La respuesta de los abogados de Taylor Swift llegó pronto. En documentos revisados por medios como Variety, los representantes de la cantante calificaron de “absurda” la idea de que una gira mundial y un disco multiplatino puedan confundirse con pequeños espectáculos de cabaret realizados en recintos reducidos.

La defensa argumentó que Flagg intenta agrupar ambos proyectos bajo el término genérico de “servicios de entretenimiento” e ignora que se trata de productos completamente distintos. Los abogados señalaron que las actuaciones de la demandante ocurren en espacios muy pequeños, sin comparación con los estadios donde Swift mueve millones de dólares.

Taylor Swift en The Eras Tour

También cuestionaron el tiempo que tardó Flagg en actuar legalmente. Según el escrito, la artista pasó varios meses utilizando referencias directas al álbum de Swift en redes sociales. Su objetivo habría sido promocionar sus propios proyectos antes de presentar la demanda.

El documento menciona publicaciones donde aparecían hashtags como #swifties, #ts12 y #thelifeofashowgirl, además de videos acompañados con música y elementos gráficos relacionados con la cantante estadounidense. La defensa incluso dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra Flagg por utilizar material visual y musical de Taylor Swift sin autorización.

Pleitos legales que involucraron a Taylor

Aunque esta demanda luce peculiar, Taylor Swift tiene amplia experiencia en los tribunales. La cantante pasó años peleando por los derechos de sus primeras grabaciones después de que Scooter Braun adquiriera el catálogo original de Big Machine Records. Aquella disputa derivó en uno de los movimientos más importantes de la música, es decir, las famosas “Taylor’s Version”. Estas regrabaciones se diseñaron para recuperar control artístico y financiero sobre sus canciones.

Swift también enfrentó un juicio por presunto plagio relacionado con “Shake It Off”. Los compositores Sean Hall y Nathan Butler aseguraban que la canción copiaba frases de un tema de 2001. El caso terminó desestimado en 2022.

En meses recientes, la cantante también apareció indirectamente alrededor de la batalla entre Blake Lively y Justin Baldoni, debido a rumores y especulaciones sobre amistades y tensiones en torno a la producción de la película Romper el Círculo. Aunque Taylor jamás habló del tema en público, las especulaciones y teorías virales fluyeron como agua.

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