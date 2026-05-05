Blake Lively vs Justin Baldoni: Cronología de demandas, acuerdos y dos reputaciones manchadas

El día de hoy finalmente se llegó a un acuerdo con ambos artistas

El enfrentamiento legal de Blake Lively vs Justin Baldoni sí que redefinió la manera en que Hollywood procesa conflictos internos que escapan de los sets. Todo parecía una distancia incómoda durante la promoción de Romper el Círculo en 2024, pero se convirtió en un caso judicial complejo, lleno de versión encontrada y una exposición mediática imposible de controlar.

A lo largo de meses, el conflicto atravesó denuncias, estrategias legales agresivas, filtraciones y una disputa pública que involucró abogados, publicistas, figuras del espectáculo, y claro, internautas muy metidos en la especulación. La historia avanzó por episodios, cada uno más tenso que el anterior, con consecuencias en la imagen de ambos protagonistas.

Fue hasta el desarrollo de las acciones legales cuando comenzaron a aparecer detalles concretos sobre lo ocurrido tras cámaras y fuera de ellas. A continuación te presentamos la cronología del caso que sacudió el mundo de las estrellas en el último par de años.

20 de diciembre de 2024: La denuncia que cambia todo

Ese día, varios meses después del estreno de Romper el Círculo, Blake Lively presentó una queja ante autoridades de California donde acusó a Justin Baldoni, su productora y colaboradores cercanos de acoso sexual y represalias. El documento describía un entorno laboral problemático y una serie de acciones posteriores que, según la actriz, buscaron desacreditarla públicamente.

El texto legal incluyó referencias a comunicaciones internas y a una supuesta estrategia digital dirigida a afectar su reputación antes del estreno de la película en la que tanto ella como Baldoni participaron. La acusación detonó una cadena de reacciones inmediatas dentro de la industria.

Blake Lively en la MET Gala 2026

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21 de diciembre de 2024: El efectó dominó

Al día siguiente, la agencia WME rompió vínculos con Baldoni tras la difusión de las acusaciones. Su abogado respondió calificando todo como falso, en un intento por contener el impacto que ya comenzaba a expandirse en medios. Ese mismo día, un reportaje puso bajo la lupa las prácticas de comunicación en torno al caso.

24 y 31 de diciembre de 2024: Demandas y cierre de año

En vísperas de Navidad surgió otra demanda relacionada con empresas de relaciones públicas, donde se alegaron acuerdos incumplidos y maniobras para perjudicar a terceros. La red de implicados comenzó a ampliarse. El último día del año, Lively formalizó su demanda civil contra Baldoni y su equipo. Horas después, el actor demandó a The New York Times por 250 millones de dólares, acusándolo de manipular información.

7 de enero de de 2025: Blake Lively mantiene su postura

El equipo legal de Lively rechazó cualquier interpretación que redujera el conflicto a diferencias creativas. En sus declaraciones, insistieron en que existía una estrategia coordinada para silenciar a la actriz. Ese mismo día, surgieron señalamientos que involucraban indirectamente a Ryan Reynolds dentro de la disputa, lo que amplió el foco hacia nuevas figuras.

Enero 16 de 2025: La demanda de Baldoni

A mediados de enero, Baldoni presentó una demanda por 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds. En ella, alegó difamación, extorsión y apropiación indebida del control creativo del proyecto cinematográfico. Lively calificó la acción como parte de una dinámica donde se invierte el papel de víctima y agresor.

21 de enero de 2025: El material detrás de cámaras y audios personales

Baldoni difundió imágenes del rodaje con la intención de desacreditar las acusaciones. El material mostraba interacciones que su equipo consideraba profesionales. Lively dijo que ese contenido respaldaba su versión.

Un mensaje de voz atribuido a Baldoni salió a la luz, donde ofrecía disculpas por un desacuerdo durante la producción. Ese mismo periodo, tribunales fijaron fechas preliminares para el juicio, lo cual indicó tan solo el inicio de un proceso largo y altamente mediático.

Justin Baldoni como Ryle en Romper el Círculo (Foto: IMDb)

Febrero de 2025: Primeras audiencias y nueva denuncia

Durante febrero, varias demandas se unificaron en tribunales federales. Las audiencias preliminares definieron el rumbo del proceso y establecieron límites para declaraciones públicas. También se ordenó a ambas partes evitar comentarios que pudieran influir en un jurado potencial, lo que evidenció el grado de exposición que ya tenía el caso.

Lively y su equipo enviaron varias solicitudes a compañías de telecomunicaciones en busca de registros que respaldaran sus acusaciones. En respuesta, el equipo de Baldoni cuestionó la pertinencia de esas solicitudes y argumentaron que invadían la privacidad de terceros.

Blake presentó una nueva versión de su queja, donde mencionó a otras mujeres que habrían tenido experiencias incómodas durante la producción. Los nombres no se hicieron públicos.

Marzo de 2025: Un giro desde el tribunal y riesgos de filtración

El juez a cargo describió el caso como una disputa entre equipos de relaciones públicas. Esa caracterización redujo el peso de algunas acusaciones iniciales y claro que abrió nuevas interpretaciones sobre el conflicto, en especial en redes sociales.

El tribunal advirtió sobre la posibilidad de que información sensible se filtrara a la prensa. Se establecieron medidas para proteger documentos confidenciales. Ambas partes habían acusado a la otra de filtrar material delicado.

Abril de 2025: Nuevas acusaciones y estrategias legales

Durante abril, los equipos legales intercambiaron señalamientos todavía más agresivos. Se cuestionaron tanto las motivaciones como la validez de pruebas. También surgieron demandas vinculadas a empresas y contratos.

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Mayo y junio de 2025: Figuras externas y caída de la contrademanda

El caso comenzó a involucrar a terceros relevantes, incluyendo celebridades cercanas a Lively como Taylor Swift, quien destacó por tener una relación indirecta pero significativa con el caso al ser utilizada como herramienta de intimidación por parte de Lively ante Baldoni.

En junio, un tribunal desestimó la demanda de 400 millones presentada por Baldoni. Aunque se permitió presentar versiones ajustadas, el fallo debilitó una de las principales líneas de defensa del actor.

Noviembre y diciembre de 2025: Preparativos para juicio

Hacia el cierre del año, ambas partes se preparaban para un juicio programado en 2026. Se discutieron listas de testigos y montos de indemnización. El juez sugirió explorar acuerdos antes de llegar a juicio, aunque las posiciones seguían bastante distantes.

Enero y febrero de 2026: Negociaciones fallidas

Los intentos de conciliación no prosperaron en un primer momento. Las declaraciones públicas mostraron muy poca disposición a ceder. El proceso continuó su curso, con nuevas audiencias y ajustes en las estrategias legales.

Abril de 2026: El caso seguía en pie

A pesar de algunos fallos parciales, el juicio seguía programado. Lively expresó su intención de continuar con el proceso, pero los medios mostraron el desgaste en ambas partes.

La resolución final

Hoy, 4 de mayo, a pocas semanas del juicio, ambas partes finalmente alcanzaron un acuerdo, aunque se desconocen los detalles. En un comunicado conjunto, los abogados declararon: