Travis Kelce, novio de Taylor Swift, responde a broma de Meryl Streep durante la promoción de ‘El diablo viste a la moda 2’

El comentario surgió a partir de un clip sobre el rodaje en Milán y después fue retomado en el podcast New Heights

La llegada de ‘El diablo viste a la moda 2’ a cines ha traído consigo muchas sorpresas. En medio de entrevistas, clips promocionales y nuevas apariciones del elenco, uno de los comentarios más inesperados terminó involucrando a Travis Kelce, estrella de la NFL y pareja de Taylor Swift, quien acabó entrando de rebote en la conversación sobre la esperada secuela encabezada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

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¿Qué fue lo que dijo Meryl Streep sobre Travis Kelce?

Todo comenzó con un clip promocional del 25 de abril, en el que Meryl Streep habló sobre una de las dificultades que enfrentó durante el rodaje en Italia. La actriz comentó: “Lo más difícil de rodar en Milán fue caminar con tacones de aguja sobre los adoquines; me gustaría ver a Travis Kelce hacerlo.”

Taylor Swift y Travis Kelce (Imagen: Getty)

La frase no formó parte de la película, sino de la promoción de ‘El diablo viste a la moda 2’. Aun así, bastó para que el comentario llamara la atención y terminara llegando hasta el podcast New Heights, donde Jason Kelce decidió bromear con su hermano sobre el asunto. En el episodio del 29 de abril, el exjugador de los Philadelphia Eagles le preguntó directamente: “Travis, ¿tenemos algún problema con Meryl Streep?”

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La ocurrencia funcionó precisamente porque la mención de Streep parecía completamente fuera de contexto. Travis Kelce, sin saber al principio de qué le hablaban, reaccionó con cautela y humor, dejando claro desde el inicio que no había ningún problema real entre ambos.

La reacción de Travis Kelce y el tono del intercambio

Cuando Jason Kelce le planteó la supuesta “rivalidad”, Travis respondió entre risas: “Espero que no tenga ningún problema conmigo. Soy fan de Meryl Streep, no tengo ningún problema con ella.” Después de escuchar el clip y entender mejor la referencia, el jugador terminó aceptando que la actriz tenía razón en ese punto.

“Le daré el crédito a quien lo merece”, dijo. “No creo que pueda hacerlo, Meryl. Te lo concedo. Simplemente no creo que vaya a llegar a Italia y caminar en tacones de aguja.” Remató además con otra frase elogiosa hacia la actriz: “Meryl tiene un currículum impresionante.”

El intercambio, en realidad, estuvo muy lejos de cualquier polémica. Más bien se trató de una respuesta relajada a una broma lanzada en medio de la gira promocional de la secuela.

¿Cómo llega la secuela en recepción y taquilla?

‘El diablo viste a la moda 2’ llega a salas con una recepción inicial mayormente favorable. Las primeras reseñas la describen como una secuela entretenida, bien armada y capaz de recuperar parte del encanto de la original, aunque varios comentarios también señalan que no siempre alcanza el mismo filo ni el mismo impacto de la primera película. Aun así, el balance temprano ha sido lo bastante sólido como para colocarla entre los estrenos mejor recibidos de estos días.

Anne Hathaway y Meryl Streep en ‘El diablo viste a la moda 2’ (Everett Collection)

En taquilla, el panorama también luce prometedor. Los reportes de seguimiento publicados por medios de la industria apuntan a un arranque fuerte en su primer fin de semana, con expectativas que incluso han mejorado conforme se acerca el estreno. Tanto Variety como Deadline coinciden en que la película se perfila para debutar con fuerza en Norteamérica, lo que confirma que la nostalgia por la cinta original sigue teniendo un peso importante entre el público.

Con información de E! Online.

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