‘El Diablo Viste a la Moda’: Así fue como Meryl Streep duplicó su salario para interpretar a Miranda Priestly

Meryl Streep casi deja pasar a Miranda Priestly antes de que el mundo se rindiera ante ella y su estilo destructivo. Con el estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 cada vez más cerca, la actriz recordó cómo rechazó la primera oferta para la película de 2006 y consiguió una mejora salarial única antes de aceptar el papel.

Meryl Streep duplicó su salario en El Diablo Viste a la Moda

Fue durante una entrevista en Today junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Allí, Streep explicó que leyó el guion de la primera entrega y entendió de inmediato que había algo especial en esa historia sobre poder y moda. Reveló que la llamaron, le hicieron una propuesta económica y ella respondió que no haría la película; las cosas cambiaron poco después:

“Sabía que iba a ser un éxito. Leí el guion, el guion era excelente. Me llamaron, me hicieron una oferta y dije: ‘No. No lo voy a hacer’. Quise ver qué pasaba si duplicaba mi tarifa, y de inmediato dijeron: ‘Claro’.”

Meryl Streep y Emily Blunt

Streep también explicó que tenía seguridad en el proyecto, pues sentía que la necesitaban:

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“Tenía 56 años, ¡me tomó todo este tiempo entender que podía hacer eso! Estaba segura de ello. Estaba segura de que sería un éxito. Y sentía que me necesitaban. Yo lo quería, pero si no querían hacerlo, estaba bien. Porque ya era mayor, tenía 56, estaba lista para retirarme.”

Las estrellas de la moda vuelven

El Diablo Viste a la Moda 2 nos dará a Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling. David Frankel regresa a la dirección y Aline Brosh McKenna vuelve al guion.

Entre los talentos extra también veremos a Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, B. J. Novak, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, Donatella Versace, Lady Gaga y Ciara.

La secuela presenta a Andy de regreso en Runway, ahora en otra posición dentro del periodismo. Miranda enfrenta un panorama editorial más difícil, mientras que Emily, antigua asistente de Miranda, ahora ocupa un alto cargo en una importante casa de moda.

La banda sonora de El Diablo Viste a la Moda 2

El soundtrack incluye canciones de Lady Gaga, Dua Lipa, Miley Cyrus con Brittany Howard, Laufey, Olivia Dean, SZA, Raye, Ledisi, Izzy Escobar y The Marías. Entre los títulos aparecen Shape of a Woman, Glamorous Life, End of an Era, Walk of Fame y No One Noticed.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt en la premiere de El Diablo Viste a la Moda 2

La primera película también nos marcó con una selección musical increíble. Suddenly I See, de KT Tunstall, acompañó la transformación de Andy y se convirtió en una especie de postal sonora para toda una generación. Vogue, de Madonna, también ayudó a vestir la atmósfera de glamour y deseo aspiracional. Crazy, de Alanis Morissette, y City of Blinding Lights, de U2, completaron esa línea noventera y dosmilera que todavía nos hipnotiza.

Las mejores películas de Meryl Streep

Meryl Streep llegó a El Diablo Viste a la Moda con una carrera ya legendaria gracias a películas como Kramer vs. Kramer, La Decisión de Sophie, Africa Mía, Los Puentes de Madison, La Amante del Teniente Francés, El Caso Silkwood – Escándalo Nuclear, Julie y Julia y Las Vueltas del Destino.

Después de Miranda Priestly, su fama encontró una nueva etapacon Mamma Mia!, Enamorándome de mi Ex y En el Bosque. En 2012 ganó su tercer Oscar por La Dama de Hierro, donde interpretó a Margaret Thatcher.

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena el 30 de abril.

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