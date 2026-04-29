‘El Diablo Viste a la Moda 2’: Anne Hathaway desmiente rumores y dice que ninguna modelo skinny fue despedida por razones de inclusión

La protagonista de la secuela habla sobre la polémica desatada en redes

La promoción de El Diablo Viste a la Moda 2 acaba de añadir un nuevo capítulo fuera de la pasarela ficticia de Runway. Anne Hathaway aclaró una versión viral surgida alrededor del rodaje y negó que modelos delgadas hayan sido despedidas luego de que ella pidiera una mayor variedad de cuerpos en una escena de la secuela.

Los rumores virales

Todo comenzó cuando Meryl Streep contó en una entrevista con Harper’s Bazaar a finales de marzo que Hathaway notó algo durante una escena con modelos. Según la actriz que interpreta a Miranda Priestly, su compañera se acercó a los productores para plantear que la secuencia necesitaba cuerpos menos homogéneos.

La anécdota se regó como agua en internet y terminó convertida en una versión más agresiva. No faltaron quienes acusaron a la producción de supuestamente retirar modelos delgadas para sustituirlas por otras figuras.

Meryl Streep y Anne Hathaway visitaron La casa azul durante la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2 en CDMX

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Anne Hathaway responde

Hathaway abordó el tema durante una entrevista en Good Morning America y negó que alguien haya perdido su empleo por esa decisión. La actriz dijo: “Quiero mencionar que está circulando un poco de información errónea sobre que algunas personas fueron despedidas por la inclusión de tallas, y eso simplemente no sucedió”.

Luego añadió: “Nadie perdió su trabajo, de hecho, se crearon más empleos.” La actriz también reveló que no podía explicar por completo el contexto de la historia, aunque adelantó que la secuencia incluye una canción escrita por Lady Gaga. Hathaway ya había dicho en la premiere mundial de la película que notó la presencia de modelos bellas, aunque muchas respondían al tamaño tradicional de la industria.

De acuerdo con Hathaway, los productores reaccionaron con sorpresa porque no lo habían pensado antes. La respuesta fue rápida y en poco tiempo el equipo ajustó la escena para sumar nuevas presencias, sin retirar a quienes ya estaban contratadas.

Otras controversias de la película

La secuela también enfrentó comentarios por un clip promocional donde apareció Andy junto a su asistente Jin Chao. El avance provocó críticas en redes por la manera en que algunos espectadores interpretaron el nombre y la caracterización del personaje.

La discusión creció en plataformas de Asia señalando una posible lectura racista del personaje. Los comentarios relacionaron el nombre con un insulto usado históricamente contra personas chinas.

Emily Blunt vuelve como Emily Charlton en El Diablo Viste a la Moda 2

Otro tema viral reciente fue el cameo eliminado de Sydney Sweeney. La actriz filmó una escena relacionada con Emily Charlton, pero el material quedó fuera del corte final por una decisión creativa, según medio como Variety.

De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

La nueva película retoma la vida de Andy Sachs años después de abandonar su puesto como asistente de Miranda Priestly. Ahora convertida en periodista y editora de reportajes en Runway, Andy vuelve a la industria que alguna vez quiso dejar atrás.

Emily Charlton también vuelve, aunque en una posición completamente distinta. La antigua asistente de Miranda ahora trabaja como una ejecutiva importante en Dior.

¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

La secuela reúne al elenco de la película de 2006. Meryl Streep regresa como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel Kipling.

También veremos a Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Patrick Brammall, Rachel Bloom, B. J. Novak, Helen J. Shen, Caleb Hearon y Pauline Chalamet. Tendrás apariciones especiales Donatella Versace, Ciara, Ashley Graham y Lady Gaga.

David Frankel vuelve a la dirección, con guion de Aline Brosh McKenna. La película tuvo su premiere en Nueva York el 20 de abril y también pasó por Londres dos días después. Su estreno en cines está programado para el 1 de mayo de 2026.

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