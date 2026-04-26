‘El Diablo Viste a la Moda 2’: Director consideró el cameo de un personaje muy especial de la primera película

David Frankel, director de El Diablo Viste a la Moda 2, reveló que hubo un intento por traer de vuelta a una figura muy importante de la primera película. Sin embargo, el calendario no se ajustó a las necesidades y el publicó se quedará con las grandes protagonistas que conocemos: Miranda, Andy y Emily.

Dos décadas después, la secuela retoma a sus protagonistas en un escenario muy distinto, caracterizado por cambios en la industria y en las relaciones personales que definieron la primera historia. En este tenor, muchos se preguntaron por el regreso de uno de los personaje más polémicos de la película de 2006.

El cameo que David Frankel quería hacer realidad

En entrevista con Entertainment Weekly, Frankel confirmó que buscó incluir a Adrian Grenier en la secuela, retomando su papel como Nate, la pareja de Andy Sachs en la primera película. La idea era solo introducirlo como un guiño breve, un cameo que no tuviera implicaciones mayores en la historia de la secuela.

Emily Blunt en El Diablo Viste a la Moda 2

El director incluso mencionó que intentó “colar” al actor en la producción, pero la logística terminó imponiéndose y la oportunidad se perdió para siempre. El calendario de rodaje ya estaba avanzado cuando se planteó la posibilidad, lo que dejó fuera cualquier ajuste en la historia o en las escenas ya programadas.

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Lo que dijo Adrian Grenier

Por su parte, Adrian Grenier ya había hablado previamente, con sorpresa y aceptación, sobre su ausencia en la película. El actor reconoció para Page Six que no recibió la llamada para regresar, aunque entiende que hay razones detrás de esa decisión:

“Fue una decepción no recibir la llamada para estar en la secuela, pero también entiendo que hay cierta reacción negativa hacia Nate, el personaje, así que quizá eso tenga algo que ver. Pero creo que eso deja espacio para un spin-off. Todos somos fans de la película, estemos o no en ella.”

El actor participó en un comercial de Starbucks, liberado en redes hace un par de semana, en el que retoma su papel de forma humorística, lo que fue bien recibido por el propio Frankel. “¡Me encanta la humildad y el humor de eso!”, dijo el director sobre el talento de Grenier para reírse de sí mismo.

Por qué el personaje de Nate es tan polémico

En la primera película, su relación con Andy se presenta como un conflicto entre vida personal y ambición profesional, un tema bastante reinterpretado con el paso del tiempo. Algunos fans opinan que Nate representa una postura egoísta, incapaz de comprender el crecimiento de Andy dentro de Runway. Otros lo ven como una voz crítica frente a un entorno laboral que absorbe a la protagonista hasta el punto de no pensar en nada más.

Adrian Grenier como Nate en El Diablo Viste a la Moda

Ese choque de pensamientos y debates ha convertido al personaje en un punto de fricción dentro del legado de la película. Aunque en 2006 la relación de Andy y Nate se leyó como los típicos altibajos que vive una pareja promedio que busca equilibrar su tiempos juntos con lo profesional, los más recientes años del siglo XXI permiten analizar la dinámica bajo otras lentes.

Un posible cameo habría funcionado como una oportunidad para replantear su lugar en la historia o incluso para resignificar su relación con Andy.

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2 y quiénes actúan?

La secuela ubica a Andy Sachs años después de su salida de Runway. La industria editorial enfrenta enormes transformaciones profundas y vuelve a estar en contacto con Miranda Priestly para alcanzar nuevas metar profesionales.

Anne Hathaway regresa como Andy, mientras Meryl Streep retoma su papel como Miranda. Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, ahora en una posición de poder dentro del sector de lujo, pero no ha perdido ni un poco de su humor ácido.

La película se estrena en salas de cine mexicana el próximo 30 de abril.

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