Blake Lively culpa a Justin Baldoni por pérdidas económicas; su defensa lo atribuye a su ‘mala reputación’

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo frente antes del juicio programado para el 18 de mayo en Nueva York. La disputa, originada tras las acusaciones de la actriz por lo ocurrido durante la producción de ‘It Ends With Us‘, ahora también incluye el impacto económico que Lively atribuye a una presunta campaña de desprestigio en su contra. La defensa de Baldoni, sin embargo, sostiene que sus pérdidas comerciales no tendrían relación con el actor ni con su equipo, sino con una reputación pública que, según ellos, ya estaba dañada antes de la controversia.

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¿Por qué la defensa de Justin Baldoni habla de la reputación de Blake Lively?

De acuerdo con un reciente reporte, los abogados de Justin Baldoni rechazaron la posibilidad de un acuerdo de último minuto y argumentaron ante una corte de Nueva York que los negocios de Blake Lively no fracasaron por culpa de Baldoni. En particular, la defensa mencionó la línea de bebidas sin alcohol Betty Buzz, fundada por la actriz, y sostuvo que sus problemas comerciales no derivan del caso de ‘It Ends With Us’.

Blake Lively (imagen: Getty)

Durante la audiencia, el abogado Amir Kaltgrad afirmó que el fracaso de la marca “nada que ver con los acusados”. Según el medio, la defensa atribuyó ese desempeño a la “mala reputación” de Lively e incluso aseguró que la actriz ya era conocida como una “bully” antes de que estallara la controversia pública alrededor de la película.

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Uno de los episodios mencionados por la defensa fue la publicación en la que Lively se burló de las fotos editadas de la princesa Catherine. Después de que la princesa reveló su diagnóstico de cáncer, la actriz eliminó la imagen y ofreció una disculpa. Para el equipo de Baldoni, ese caso forma parte del contexto público que habría afectado a Lively antes de cualquier supuesta campaña en su contra.

¿Qué reclama Blake Lively antes del juicio?

La postura de Lively es distinta. Su equipo legal sostiene que el caso no gira únicamente alrededor de las acusaciones iniciales por acoso, sino de las presuntas represalias que habría sufrido después de denunciar un ambiente problemático en el set. La actriz acusó a Baldoni de haberla besado durante una escena en la que el guion no lo requería y de haber entrado a su tráiler mientras ella amamantaba.

La defensa de Lively también insiste en que hubo una campaña digital coordinada para destruir su reputación después de que ella se quejó por cuestiones de seguridad durante la filmación. Su abogada, Sigrid McCawley, declaró a PEOPLE: “El caso siempre se ha centrado y seguirá centrándose en la devastadora represalia y las medidas extraordinarias que tomaron los acusados ​​para destruir la reputación de Blake Lively por haber defendido la seguridad en el set, y ese es el caso que se llevará a juicio”.

McCawley también dijo fuera de la corte que no parecen encaminados hacia un acuerdo inmediato: “La esperanza de Blake es poder hacer oír su voz en esa sala del tribunal y en eso nos estamos centrando ahora mismo”. Según The Sun, la abogada agregó que Lively está “esperando tomar el estrado”.

El juicio avanzará con menos reclamaciones

El juez Lewis Liman desestimó 10 de las 13 reclamaciones presentadas por Blake Lively, incluidas las acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, permitió que continuaran las reclamaciones por represalia e incumplimiento contractual contra Wayfarer Studios, la compañía de Justin Baldoni.

Justin Baldoni y Blake Lively en el set de ‘It Ends With Us’ (imagen: Getty)

McCawley sostuvo que la desestimación de las acusaciones de acoso sexual no significa que la corte haya determinado que no ocurrió nada indebido. Según dijo, “El caso de acoso sexual no seguirá adelante, no porque los acusados ​​no hayan hecho nada malo, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era una contratista independiente, no una empleada”.

Por su parte, Baldoni ha acusado a Lively y a Ryan Reynolds de intentar dañar su reputación, participar en extorsión y tomar control creativo de ‘It Ends With Us’. Su demanda por difamación de US$400 millones contra Lively y Reynolds fue desestimada previamente, pero ambas partes llegarán ahora al juicio con una pelea todavía abierta: si hubo represalias contra la actriz y si esas acciones afectaron su imagen y sus negocios.

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