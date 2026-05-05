‘Avengers: Doomsday’: Joe Russo advierte que no podrá controlar la aparición de spoilers

Marvel ya casi termina uno de sus regresos más vigilados, Avengers: Doomsday, la nueva reunión masiva de héroes bajo la dirección de Joe y Anthony Russo. La película aún no llega a salas, pero su tamaño y lugar dentro de la Saga del Multiverso ya la convirtieron en fuente de todo tipo de especulaciones. Los cineastas, claro, saben que no podrán con toda la avalancha.

Joe Russo advierte que no podrá controlar spoilers

En entrevista con Metro, Russo habló sobre el peso de proteger una experiencia pensada para vivirse en una sala de cine y, al mismo tiempo, reconoció que ninguna producción puede cerrar todas las puertas. La cultura contra los spoilers puede llegar a sentirse demasiado vigilada.

El director explicó que el objetivo no consiste únicamente en esconder sorpresas, ya que la película debe sostenerse aunque el público conozca sus giros:

Chris Hemsworth como Thor en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

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“Diseñamos estas películas para que se desarrollen de una manera determinada, y queremos que el público sienta esos momentos tal como fueron concebidos. Pero al mismo tiempo, no se puede controlar todo. Hay que centrarse en crear algo que perdure más allá de la sorpresa inicial.”

Angela Russo-Otstot, directora creativa de la empresa productora AGBO y hermana de Joe Russo, dijo que el equipo toma estos temas con gran seriedad. Su intención es cuidar la forma en que el público descubre los momentos importantes, sobre todo, al trabajar con personajes tan queridos.

“Pensamos mucho en el público. Incluso partimos de la perspectiva del público para desarrollar las diferentes historias y los conceptos iniciales. Nos preguntamos qué nos atraía de niños y qué nos atrae ahora. Nos esforzamos al máximo para encontrar la forma más emocionante de revelar ciertos aspectos, sobre todo cuando trabajamos con una propiedad intelectual conocida con la que el público tiene una fuerte conexión y expectativas.”

Angela reiteró su compromiso con el cuidado de la experiencia en salas de cine y la labor en torno a la prevención de spoilers, tema muy en boga hoy en día:

“Creemos firmemente en proteger la integridad de la experiencia para que todos la disfruten por igual. Ahora hay mucha más libertad para elegir cuándo quieres interactuar con algo, con qué rapidez. Pasan tantas cosas, ¿con qué rapidez puedes llegar a ellas? Muchas de las cosas que aspiramos a hacer son, en realidad, lecciones que hemos aprendido de ellas. Me tomo muy en serio los spoilers de esas películas porque nunca querría que nos pasara nada.”

El festival de spoilers de Avengers: Endgame

James Marsden como Thor en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel)

En 2019, Avengers: Endgame vivió una oleada de filtraciones antes y después de su estreno, con videos grabados en salas y publicaciones que circulaban sin aviso en redes sociales. Entre los spoilers más repetidos estuvieron la muerte de Tony Stark, la aparición del Capitán América con el Mjolnir, el regreso de los héroes desaparecidos, la muerte de Thanos y el destino final de Steve Rogers. Aquella cinta hizo casi imposible la navegación en internet sin riesgo.

Marvel intentó contener el daño con campañas como “Don’t Spoil the Endgame”, apoyada por los propios Russo. Aun así, el evento era demasiado grande, y muchos usuarios publicaron detalles en títulos, memes, comentarios y miniaturas de video. Ese antecedente explica por qué Doomsday tiene tanta presión encima. La diferencia es que ahora TikTok, X, YouTube y filtraciones de baja calidad pueden convertir un segundo de material robado en noticia mundial… ahí está el caso de la película animada de Avatar.

¿De qué trata Avengers: Doomsday y cuándo sale?

Avengers: Doomsday reunirá a héroes de todos los rincones del MCU y de universos paralelos para enfrentar a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La película conectará a los Avengers, los Wakandanos, los New Avengers, los Cuatro Fantásticos y miembros clásicos de X-Men.

El reparto incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden y Alan Cumming. Anthony y Joe Russo vuelven después de Infinity War y Endgame, dos películas que redefinieron el dominio de Marvel Studios. El guion corre a cargo de Michael Waldron y Stephen McFeely, con Marvel Studios y AGBO detrás de la producción.

Avengers: Doomsday tiene estreno programado para el 18 de diciembre de 2026. Por su lado, la secuela, Avengers: Secret Wars, aterriza el el 17 de diciembre de 2027.

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