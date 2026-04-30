Evangeline Lilly critica a Disney por despidos en Marvel: ‘Debería darles vergüenza’

Los recientes despidos en Disney alcanzaron a Marvel y provocaron una fuerte reacción de Evangeline Lilly, conocida por interpretar a Hope van Dyne / Wasp en el Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz cuestionó públicamente la salida de artistas vinculados al estudio, en especial la de Andy Park, director de desarrollo visual que formó parte de Marvel Studios durante 16 años.

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¿Por qué Evangeline Lilly criticó a Disney?

A través de Instagram Lilly publicó un video después de enterarse de los recortes que afectaron a Marvel como parte de una ola más amplia de despidos en Disney, donde alrededor de 1,000 empleados fueron separados de la compañía. La actriz centró sus críticas en el caso de Andy Park, artista clave en la construcción visual del MCU y responsable de trabajos relacionados con personajes y trajes del universo Marvel.

Evangeline Lilly en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (imagen: Marvel Studios)

Lilly contó que contactó directamente a Park para confirmar la noticia. “Me puse en contacto con mi buen amigo Andy Park, el genio detrás de la creación del supertraje de la Avispa original y los bocetos conceptuales, y le pregunté: ‘¿Es esto cierto? ¿Es esto realmente lo que está sucediendo?’”, dijo la actriz en su publicación.

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Según relató, Park le confirmó que su salida era real. A partir de ahí, Lilly expresó su molestia por la decisión de Disney y señaló que no podía creer que la compañía dejara ir a los artistas que ayudaron a construir la identidad visual de Marvel.

¿Qué dijo Lilly sobre la inteligencia artificial?

La crítica de Lilly fue más allá de los despidos. La actriz vinculó la salida de artistas con el avance de la inteligencia artificial dentro de la industria, aunque Variety no señala que Disney haya presentado oficialmente esa explicación como causa de los recortes.

En su video, Lilly afirmó: “No puedo creerlo… que Disney haya despedido a los artistas que dieron vida al Universo Marvel con su genialidad y que las personas que inventaron y diseñaron estos personajes estén siendo reemplazadas por IA.”

La actriz también lamentó la situación de los artistas despedidos y dirigió un mensaje de apoyo a Park y a otros integrantes del equipo creativo. En el texto que acompañó su publicación fue todavía más directa: “Disney, DEBERÍA DARTE VERGÜENZA darle la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora estás usando para desecharlas.”

Lilly también cuestionó la falta de leyes que protejan el trabajo artístico frente al uso de IA. “¿Dónde están las leyes que ELIMINAN todo el arte humano del banco de IA?”, escribió, antes de reclamar que el trabajo de artistas humanos pueda alimentar herramientas que después benefician económicamente a ejecutivos.

Evangeline Lilly en ‘Ant-Man’ (2015) (imagen: IMDb)

¿Qué pasará con el equipo visual de Marvel?

Andy Park anunció el 20 de abril que había sido despedido de Marvel. En redes sociales, recordó su paso por el estudio con un mensaje sobre su participación en la construcción del MCU: “Estuve presente desde el inicio de un equipo que rompió moldes. 16 años, más de 40 películas y 15 películas como Director de Desarrollo Visual; no podría estar más orgulloso de la historia que hicimos.”

Park fue parte del desarrollo visual de Marvel durante una etapa decisiva para el estudio, desde el crecimiento del MCU hasta su consolidación como una de las franquicias más importantes del cine contemporáneo. Lilly, quien debutó como Hope van Dyne en ‘Ant-Man’ y regresó en ‘Ant-Man and the Wasp’, ‘Avengers: Endgame’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, destacó precisamente ese trabajo colectivo detrás de la imagen de Marvel.

Variety señala que, según fuentes, Marvel planea conservar un equipo pequeño de desarrollo visual y contratar artistas proyecto por proyecto. Es decir, el área no desaparecería, pero sí cambiaría su estructura. La inconformidad de Lilly apunta a ese giro: para ella, Disney está dejando atrás a parte del talento que hizo posible el éxito visual de Marvel.

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