Confirmado: Blake Lively no recibió dinero tras llegar a un acuerdo con Justin Baldoni por demanda de acosos sexual

Aunque parecía un escenario lejano, Blake Lively y Justin Baldoni cerraron una de las batallas legales más comentadas de Hollywood, aunque el acuerdo, según nueva información de Variety, no significó un pago para la actriz. El pleito, nacido alrededor de la taquillera Romper el Círculo, terminó antes de llegar a juicio, pero todavía quedan asuntos pendientes en tribunales.

¿Por qué se pelearon Blake Lively y Justin Baldoni?

Todo el conflicto empezó tras el estreno de Romper el Círculo a mediados de 2024, adaptación de la novela de Colleen Hoover que aborda el tema de la violencia doméstica. Blake Lively protagonizó la película como Lily Bloom y Justin Baldoni, además de actuar como Ryle, dirigió la cinta mediante Wayfarer Studios.

Los problemas se descubrieron ante las cámaras cuando la promoción mostró una distancia entre ambos protagonistas. No posaron juntos en la alfombra roja y surgieron versiones sobre choques creativos e incomodidades varias durante la filmación.

Blake Lively en el estreno de Romper el Círculo (Foto: X)

A finales de 2024, Lively presentó una queja inicial en California contra Baldoni, Wayfarer y varias personas de su equipo. La actriz acusó acoso sexual, ambiente laboral hostil y represalias mediante una campaña digital para dañar su imagen. Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y otras figuras de su entorno. Su equipo alegó difamación y una supuesta maniobra para quitarle control sobre la película.

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En junio del año pasado, un juez desechó la contrademanda de Baldoni. También eliminó varias reclamaciones de Lively, incluidas las de acoso sexual, aunque dejó viva la acusación relacionada con presuntas represalias.

Blake Lively no recibió dinero

El acuerdo, alcanzado este lunes 4 de mayo y justo antes del juicio, cerró las reclamaciones que quedaban activas contra Wayfarer Studios. La audiencia estaba programada para iniciar el 18 de mayo en Nueva York.

De acuerdo con los nuevos reportes de Variety, Lively no recibió compensación económica como parte del arreglo. Este pacto, inesperado para el público, evitó un juicio federal costoso, largo y muy dañino para ambas partes. Se advirtió que “cualquier persona que presuma conocer todos los términos confidenciales puede estar ofreciendo una versión incompleta.”

El pleito, de todos modos, no terminó por completo. Lively mantiene una moción pendiente para solicitar honorarios legales y daños derivados de la contrademanda fallida de Baldoni.

¿La reputación de Blake Lively y Justin Baldoni quedó manchada para siempre?

Justin Baldoni para Variety

Lively llegó al caso con una imagen de estrella querida por millones, hermanada con la nostalgia por Gossip Girl, y popular por su matrimonio con Ryan Reynolds, además de contar con una presencia pública muy cuidada. Pero el proceso la hizo transitar por una zona más áspera, con fans divididos y redes menos indulgentes.

Baldoni, por su parte, había construido parte de su figura pública alrededor de discursos sobre masculinidad sana y responsabilidad emocional. Por eso las acusaciones resultaron más corrosivas para él. El acuerdo sin pago debilita el relato de Lively; pero también es una salida práctica tras meses de desgaste y gastos legales.

Pero Baldoni tampoco sale limpio del todo. Aunque varias acusaciones fueron desechadas, su demanda millonaria fracasó y el caso dejó a merced de todos los ojos las disputas internas y esa maquinaria mediática que no olvida nada. El daño es real y solo el tiempo nos dirá su extensión.

Otros escándalos de Hollywood que sabotearon a sus protagonistas

Amber Heard y Johnny Depp vivieron un juicio televisado que fue más allá de lo legal y terminó convertido en espectáculo sin precedente, con efectos profesionales para ambos.

Ezra Miller enfrentó múltiples controversias públicas antes del estreno de The Flash. Aunque Warner Bros. lanzó la película, el ruido alrededor del actor afectó la promoción y contaminó la recepción del proyecto. Su reputación jamás volvió a ser la misma.

Olivia Wilde también vio cómo No te preocupes, cariño quedó atrapada entre rumores sobre Harry Styles, Florence Pugh y tensiones de producción. La película sobrevivió en taquilla, pero el escándalo devoró buena parte del arte y perjudicó su carrera.

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