Taraji P. Henson critica a las celebridades que fueron a la Met Gala 2026, evento respaldado por Jeff Bezos: ‘Estoy confundida, ¿qué diablos estamos haciendo?’

La actriz de Karate Kid lanza un duro cuestionamiento hacia quienes fueron a la fiesta organizada por Anna Wintour

La edición 2026 de la Met Gala reunió, otra vez, a figuras de la música, el cine y la moda, lo cual dejó a las redes sociales eufóricas con esos outfits de revista. Pero en esta ocasión, el evento quedó envuelto en una discusión todavía mayor que rebasó por muchos los vestidos y las alfombras. Lo que ocurrió fuera del museo pesó tanto como lo que sucedía dentro.

En redes sociales, aparecieron comentarios que cuestionarion el origen de los apoyos financieros y las implicaciones políticas que rodean a quienes apoyan este tipo de encuentros. Varias voces desafiaron la coherencia de asistir a esta gala benéfica mientras se critican ciertas posturas públicas.

¿Qué es la Met Gala y quién la organiza?

La Met Gala es uno de los eventos más reconocidos de Estados Unidos, celebrado cada año en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Su objetivo es el de recaudar fondos para el Costume Institute, una de las áreas más importantes del museo. La organización del evento recae en las manos de Anna Wintour, principal responsable de su dirección. Bajo su coordinación, la gala es moda pura, siempre definida por una temática que domina cada edición.

En 2026, la temática fue “Costume Art”, vinculada con la exposición del Costume Institute que explora la relación entre el diseño y las artes visuales.

Bad Bunny en la Met Gala 2026

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La intervención de Jeff Bezos

En esta edición, el respaldo de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como coanfitriones honorarios provocó todo tipo de reacciones en internet. La presencia del empresario, conocido por su papel en Amazon y su influencia económica, puso el evento bajo la lupa y las críticas.

Los comentarios abordaron la relación entre sus patrocinadores y ciertos debates políticos recientes, en especial ligados a Donald Trump y el documental Melania. Pronto surgieron dudas sobre el significado simbólico del evento.

Que una figura empresarial con posiciones públicas relevantes y alta conexión con Trump participara en la gala llevó a cuestionar la congruencia entre el discurso cultural del evento y las estructuras que lo sostienen.

Lo que dijo Meredith Lynch

La creadora de contenido Meredith Lynch publicó un video en Instagram donde invitó a reflexionar sobre la asistencia de celebridades al evento:

“Jeff Bezos es en parte responsable de este desastre. El Met es una institución maravillosa en la ciudad de Nueva York que dona los fondos de la gala a una buena causa. Me parece increíble que este evento esté patrocinado por Jeff Bezos, quien ha apoyado a Trump, quien ha recortado drásticamente la financiación para las artes.”

La crítica de Taraji P. Henson

Alysa Liu en la Met Gala 2026

Fue en ese contexto donde Taraji P. Henson decidió intervenir en Instagram, alineándose con el mensaje de Lynch.

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“Estoy muy confundida por algunas personas que van. ¡Solo estoy como ¿¡QUÉ DEMONIOS ESTAMOS HACIENDO!?!?!?! […] Los almacenes de Amazon enfrentan condiciones precarias, salarios bajos y altas tasas de lesiones. Disfruten de la MET.”

¿Qué famosos de Hollywood asistieron a la Met Gala 2026?

A pesar de las críticas, la Met Gala 2026 mantuvo su convocatoria habitual. Entre los asistentes estuvieron figuras como Bad Bunny, Anne Hathaway, Blake Lively, Rihanna, Blake Lively, Margot Robbie y Colman Domingo, Connor Storie, Hudson Williams, además de artistas como Teyana Taylor.

Beyoncé participó como coanfitriona del evento junto a Anna Wintour, gala que sigue fungiendo como un punto de encuentro para la élite del entretenimiento. La alfombra roja, como cada año, fue ampliamente cubierta por medios internacionales.