Guillermo del Toro dice que hacer ‘El laberinto del fauno’ fue una de las peores experiencias de su carrera

El regreso de ‘El laberinto del fauno’ al Festival de Cannes, ahora con una restauración en 4K supervisada por su propio director, permitió a Guillermo del Toro mirar hacia atrás y recordar el impacto de una película que marcó su carrera. Sin embargo, el cineasta mexicano no habló del proceso como una experiencia idealizada, sino como una etapa llena de obstáculos, problemas de producción y una resistencia constante que, según dijo, solo fue superada por otra vivencia complicada en Hollywood.

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¿Por qué Guillermo del Toro recordó con dureza el rodaje de ‘El laberinto del fauno’?

Durante la presentación de la restauración de ‘El laberinto del fauno’ en Cannes Classics, Guillermo del Toro habló ante el público sobre lo difícil que fue sacar adelante la película. El director recordó que, dos décadas atrás, el proyecto avanzó a contracorriente desde sus primeras etapas.

Sergi López, Guillermo del Toro y Maribel Verdú en el set de ‘El laberinto del fauno’ (imagen: ShotOnWhat?)

“Hace veinte años, hacer esta película fue como ir en contra de todo en todo momento”, dijo Del Toro tras recibir el aplauso del público. Luego fue todavía más directo: “Fue la segunda peor experiencia cinematográfica de mi vida, la primera fue ‘Mimic’ con los Weinstein. Aquello fue horrible.”

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El comentario remite a la complicada experiencia que el cineasta tuvo con ‘Mimic’, película de 1997 en la que trabajó con los hermanos Weinstein. En el caso de ‘El laberinto del fauno’, Del Toro explicó que los problemas comenzaron incluso antes del rodaje: “Fue muy difícil en la preproducción, nadie quería financiarla, y en la producción todo lo que podía salir mal, salió mal […] Y luego, en la postproducción fue igual de difícil.”

El regreso de una película clave para su carrera

‘El laberinto del fauno’ se estrenó mundialmente en Cannes en 2006, donde recibió una ovación de 22 minutos, todavía recordada como una de las más largas del festival. Del Toro recordó con humor ese momento y dijo: “¡[Eso es] un viaje!”, al comparar la duración del aplauso con un trayecto cotidiano.

La película, protagonizada por Ivana Baquero como Ofelia, se ambienta en la España franquista de 1944 y mezcla fantasía oscura, violencia política y cuento de hadas. En su reparto también aparecen Doug Jones, Maribel Verdú y Sergi López. Tras su estreno, la cinta recaudó 83 millones de dólares en taquilla mundial y obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Guion Original para Del Toro. Ganó tres premios: dirección de arte, fotografía y maquillaje.

La restauración presentada en Cannes fue supervisada personalmente por el director a partir del negativo original en 35 mm, un detalle importante para una obra cuya fuerza depende tanto de su atmósfera visual como de sus criaturas y escenarios.

Del Toro defiende el arte frente a la lógica de la inmediatez

Además de recordar las dificultades de producción, Guillermo del Toro conectó el regreso de ‘El laberinto del fauno’ con el presente. El director dijo que la película resulta más pertinente en una época en la que, según él, se insiste en que resistir no sirve de nada y en que el arte puede producirse de manera automática.

Guillermo del Toro (imagae: Getty)

“Estamos, lamentablemente, en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca porque nos dicen que todo es inútil para resistir, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación, y estamos enfrentando cosas tan formidables”, afirmó.

El cineasta cerró su intervención con una lectura esperanzadora de la historia de Ofelia: “Pero siento y pienso, como la niña Ofelia en «El laberinto del fauno», que si tan solo pudiéramos dejar una huella, si pudiéramos poner nuestra fe contra nuestra fe y nuestra fuerza contra nuestra fuerza, hay esperanza.” Después añadió una frase que resume el espíritu de la película: “Nunca, nunca, nunca te rindas ante el miedo.”

Con información de Variety.

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