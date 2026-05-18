‘The Boys’: Chace Crawford promete que los fans quedarán satisfechos con el final de The Deep y que será ‘muy dulce’

La quinta temporada de The Boys se acerca a su final y uno de los personajes más despreciados y patéticos de la serie ya enfrenta las consecuencias de todo aquello que hizo durante años. Chace Crawford declaró que el desenlace de The Deep buscará cerrar el círculo de alguien incapaz de asumir responsabilidad sobre su propia miseria.

El actor habló con Collider sobre el próximo episodio final de la producción de Prime Video y comentó el destino de su personaje como algo muy merecido. El séptimo capítulo fue cruel para el antiguo integrante de Los Siete, quien terminó abandonado por Homelander y aislado, pero es algo que cayó por su propio peso.

¿Qué está pasando con The Deep?

La última temporada de The Boys muestra a The Deep en el peor momento de toda su existencia dentro de la serie. Aunque al personaje siempre lo vimos como una figura ridícula y egoísta, los nuevos episodios desmontaron la poca identidad que todavía conservaba y lo llevan hacia un patetismo del que no se puede volver.

Chace Crawford como The Deep en The Boys

Después de dedicar años enteros a obedecer ciegamente a Homelander, The Deep descubrió que nunca fue realmente importante para él. Chace Crawford explicó que ese rechazo representa uno de los golpes más fuertes que ha vivido el personaje.

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“Sí, creo que ese pudo haber sido finalmente el momento en que se dio cuenta de: ‘Oh, él no me ama de la forma en que yo creía'”, comentó el actor al hablar sobre la escena donde Homelander lo desecha como a un objeto inútil. Esto pasa después de que Homelander decide acabar con Los Siete, noticia que deja a The Deep devastado; el personaje incluso intentó convencerlo de entregarle el control del grupo como último intento desesperado por sentirse relevante.

La temporada también le da otro castigo humillante cuando el océano lo rechaza. Xander, un tiburón martillo con la voz de Samuel L. Jackson, le prohíbe regresar al agua y lo deja sin el único espacio donde alguna vez se sintió aceptado.

Chace Crawford habla sobre el final de The Deep

Crawford aseguró que los fanáticos probablemente quedarán satisfechos con el desenlace reservado para The Deep:

“Creo que los fans van a quedar realmente satisfechos, para ser honesto, y siento que era algo que llevaba mucho tiempo preparándose, especialmente ver a The Deep sufrir, tocar su punto más bajo, quedar emasculado y destrozado, sin amigos. Y además mató a un amigo cercano. Es algo muy triste. No logra recomponerse, hasta el final. Es cerrar el círculo con lo que ocurrió en el episodio piloto de la temporada y mostrar la incapacidad de Deep para redimirse. Es irredimible, así que verlo recibir su merecido va a ser satisfactorio. Va a ser muy satisfactorio.”

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Las cosas más aberrantes que hizo The Deep en The Boys

Aunque parte del público desarrolló cierta simpatía hacia The Deep debido a sus humillaciones, la serie jamás dejó olvidar que se trata de uno de los personajes más perturbadores del universo creado por Eric Kripke. Su historia comenzó con uno de los momentos más repulsivos de toda la producción, aquella agresión sexual contra Starlight en la primera temporada. Aquel acto definió de inmediato la podredumbre moral escondida detrás de la imagen pública de los superhéroes de Vought.

Más adelante traicionó a personas cercanas, colaboró con asesinatos, participó en campañas de propaganda violenta y respaldó las acciones autoritarias de Homelander incluso cuando el país comenzaba a deslizarse hacia el caos. También permitió la muerte de criaturas marinas que supuestamente amaba proteger. Varias de las secuencias más grotescas de la serie nacieron del contraste entre su discurso ecológico y su absoluta incapacidad para actuar de forma ética. Y pues ahí tenemos los recientes capítulos, con The Deep convertido en un símbolo asqueroso de la obediencia ciega.

El episodio final de The Boys llega a Amazon Prime Video el próximo 20 de mayo.