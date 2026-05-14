‘The Boys’ recibe críticas de los fans y su penúltimo episodio genera dudas sobre el cierre de los personajes

La temporada final de ‘The Boys’ está a un episodio de llegar a su conclusión, pero el recibimiento entre algunos fans se ha vuelto más áspero en la recta final. El episodio 7, titulado ‘The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother’s Milk’, provocó nuevas críticas por su ritmo, sus decisiones narrativas y la sensación de que la serie todavía tiene demasiados pendientes antes del cierre definitivo.

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¿Por qué el penúltimo episodio de ‘The Boys’ generó críticas?

De acuerdo con Comic Book Movie, el episodio 7 de la temporada 5 se convirtió en el capítulo peor calificado de toda la serie en IMDb al momento de la publicación, con una puntuación de 7.0. El dato refleja una inconformidad que ya venía creciendo entre parte del público, especialmente por la percepción de que los últimos episodios han tenido más desarrollo interno que acción a gran escala.

‘The Boys’ temporada 5 (imagen: IMDb)

Entre las quejas señaladas por el sitio aparecen la sensación de relleno, la falta de momentos espectaculares y el contraste con una campaña promocional que anticipaba una destrucción global más visible. El episodio anterior había mostrado a Homelander tomando V1 y alcanzando una nueva condición de inmortalidad, pero el penúltimo capítulo no habría desarrollado ese giro con la intensidad esperada por algunos espectadores.

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El artículo también menciona que la muerte de Frenchie tuvo un impacto emocional claro, aunque el resto del episodio fue recibido como menos contundente. A esto se suma el cambio de enfoque narrativo, que pasó de la búsqueda por liberar el Virus a una nueva ruta relacionada con Kimiko y habilidades capaces de neutralizar poderes.

Eric Kripke responde a las quejas por el supuesto relleno

Las críticas llegan en un momento delicado para la serie, porque el final tendrá que resolver el destino de sus personajes principales, cerrar el conflicto con Homelander y acomodar las piezas del universo derivado de ‘The Boys’, especialmente después de la cancelación de ‘Gen V’ tras dos temporadas.

Eric Kripke ya había respondido a los comentarios sobre el supuesto relleno en los últimos episodios. El showrunner defendió la necesidad de dedicar tiempo a los personajes antes del desenlace. “Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no desarrollas bien a los personajes”, dijo.

Kripke también cuestionó la expectativa de tener una gran escena de batalla en cada entrega. “¿Qué esperas? ¿Esperas una gran escena de batalla en cada episodio?”, comentó. Después añadió que ese tipo de estructura no solo sería inviable en términos de producción, sino también pobre en términos dramáticos: “Primero, no puedo permitírmelo. Y segundo, sería tan vacío y aburrido, y solo se trataría de formas en movimiento sin tener ninguna importancia.”

El final cargará con el peso de toda la temporada

La presión sobre el último episodio es evidente. Comic Book Movie recuerda que el capítulo mejor calificado de la serie sigue siendo ‘Herogasm’, de la temporada 3, con 9.6/10, una comparación incómoda para una temporada final que llega dividida entre quienes valoran el trabajo de personajes y quienes esperaban un cierre más explosivo.

Erin Moriarty en la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

Kripke reconoció que el final puede cambiar la percepción completa de la serie. “Lo que más me preocupa de la última temporada es que realmente espero que aterricemos el avión”, dijo. Luego agregó: “Es muy difícil hacer un final. Los fans juzgarán la serie retrospectivamente según cómo se sientan con el final.”

Con el final programado para la próxima semana en Prime Video, ‘The Boys’ enfrenta su prueba más difícil: cerrar su sátira política, despedir a sus personajes y justificar una temporada que, para parte de la audiencia, todavía no ha entregado el golpe definitivo.

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