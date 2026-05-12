Erin Moriarty, actriz de ‘The Boys’, dice que las acusaciones contra Michael Jackson ‘no son irrelevantes’

El estreno de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, no podía eludir el debate sobre las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante y la manera en que Hollywood decide contar su historia. Ahora, Erin Moriarty, conocida por interpretar a Annie January/Starlight en ‘The Boys’, intervino en la conversación y cuestionó que esas acusaciones sean tratadas como un elemento ajeno al contexto de la película.

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¿Qué dijo Erin Moriarty sobre ‘Michael’?

Moriarty reaccionó en Instagram Stories a comentarios de Spike Lee, quien defendió el enfoque de la biopic. El director sostuvo que la película termina en 1988, antes de que surgieran las primeras acusaciones públicas contra Jackson, y cuestionó a quienes critican el filme por no incluir hechos posteriores a esa etapa.

Erin Moriarty en la premiere de la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Getty)

“Si eres crítico de cine y te quejas de todo esto, de todo lo demás, pero la película termina en el 88…”, dijo Lee a CNN. Después añadió: “Entonces estás criticando la película por algo que quieres que esté, pero no encaja en la línea temporal de la película.”

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La actriz de ‘The Boys’ respondió con una postura más matizada. Para ella, la discusión no se limita a si la película respeta o no una cronología específica, sino a lo que significa celebrar una obra biográfica dentro de una industria con antecedentes de minimizar o permitir abusos.

“Creo que aquí hay matices que vale la pena reconocer”, escribió Moriarty. Luego agregó: “Las acusaciones de esta gravedad sí importan. No son irrelevantes en este contexto, especialmente dentro de una industria que históricamente ha minimizado o permitido el abuso y la manipulación sexual.”

La polémica alrededor de la biopic

‘Michael’, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, cubre la vida y carrera del artista desde los años sesenta hasta la gira ‘Bad’ de 1988. Esa decisión narrativa dejó fuera las acusaciones que marcaron públicamente a Jackson a partir de 1993.

De acuerdo con reportes previos, la película originalmente tenía un tercer acto relacionado con la demanda de 1993 presentada por la familia de Jordan Chandler. Sin embargo, una cláusula del acuerdo de 1994 impide representar o mencionar el caso en proyectos de cine o televisión, lo que obligó a reescribir y filmar nuevamente parte del material.

Ese cambio también generó reportes sobre pagos adicionales al productor Graham King y al director Antoine Fuqua, después de que el patrimonio de Jackson habría cubierto costos derivados de los reshoots. La versión estrenada se concentra más en el ascenso artístico del cantante y en su relación con su padre, Joe Jackson.

Publicación de Erin Moriarty en Instagram (vía The Tab)

Moriarty cuestiona el mensaje para sobrevivientes

Moriarty no afirmó que la calidad de la película fuera el punto central de la discusión. Su observación se dirigió más bien a la celebración pública de ‘Michael’ y al posible mensaje que esa recepción puede enviar a sobrevivientes de abuso.

“La calidad de la película puede no estar en duda”, escribió. “Pero creo que es justo cuestionar la celebración generalizada de este hecho y el mensaje que esto puede transmitir a los supervivientes.”

Las acusaciones contra Jackson han sido negadas por su patrimonio. El cantante fue absuelto en 2005 de los cargos en su contra y nunca fue condenado por abuso sexual durante su vida. Aun así, el estreno de ‘Michael’ ha mantenido abierta la discusión sobre cómo abordar una figura cuyo legado musical sigue siendo masivo, pero cuya historia pública también está marcada por acusaciones graves.

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