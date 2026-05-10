‘Michael’ supera a ‘Bohemian Rhapsody’ y ya es la película biográfica musical más taquillera en Estados Unidos

El Rey del pop no deja de cosechar éxitos en salas de cine. A través de medios como Discussing Film y Variety se reporta que Michael, cinta a cargo de Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, acaba de superar a Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury en su propio juego, y ya es la película biográfica musical más taquillera en la historia de Estados Unidos.

La difícil tarea de hacer una biopic

Desarrollar un monumento cinematográfico, como debe ser cualquier biopic que honre la memoria de algún artista, no es tarea fácil. En el caso de Michael, no todas las intenciones e intereses se adaptaron a la idea que el Patrimonio de Michael Jackson, la entidad legal y financiera creada tras la muerte del cantante en 2009 para administrar sus bienes, trabajó para la película.

Uno de esos casos fue el de Paris Jackson, quien en septiembre del año pasado calificó a la biopic como “deshonesta”. “El tema con estas biopics es que es Hollywood, es fantasía. Te las venden como si fueran la realidad, están muy dulcificadas y la narrativa está controlada. Habrá cosas reales para también muchas mentiras y eso no va conmigo, no me gustan las mentiras”, dijo en una serie de historias para Instagram.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson

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Michael supera a Bohemian Rhapsody

Claro que ni las críticas de Paris no los comentarios mixtos de la prensa especializada evitaron el éxito arrollado de Michael en salas de cine. La gente quiso ver la película, acudió a las salas y los reportes de taquilla no dejan de presumir que las ganancias marchan bien.

De acuerdo con la nueva información, Michael ya tiene 240.4 millones de dólares en la taquilla doméstica, es decir, la que abarca salas de cine en Estados Unidos. Este número supera los 216 millones acumulados por Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury, protagonizada por Rami Malek, en 2018. La película sobre el vocalista de Queen mantuvo el primer lugar como la biopic musical más exitosa entre estadounidenses, pero las cosas son diferentes hoy.

Michael ya alcanzó 577 millones de dólares en la taquilla mundial, cifra que todavía se encuentra por debajo de los 911 millones logrados por Bohemian Rhapsosy en todo el mundo. Sin embargo, las proyecciones para el Rey del pop son entusiastas y su número continuará creciendo en los próximos días y semanas. ¿Podrá aspirar a superar la meta de los mil millones de dólares?

Una secuela para Michael

Como era de esperarse, la secuela para Michael ya está en camino. Antoine Fuqua, una vez liberado de otros compromisos de agenda, volverá a la silla de director junto con Jafaar Jackson como estrella. Aunque en la reciente película observamos grandes eventos de la vida del cantante, muchos otros quedaron fuera por cuestiones de tiempo y metraje. La continuación tendrá la oportunidad de adentrarse todavía más en la vida profunda de Jackson e incluso ir más allá en cuanto a los temas oscuros que lo rodearon.

Jaafar Jackson como Michael Jackson en Thriller

Vale la pena recordar las palabras de Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, quien en semanas previas declaró para Page Six que al menos un 30% de la película ya se encuentra filmada. Esta curiosa declaración podría indicar que la segunda parte tomaría elementos eliminados del metraje de la primera para continuar con el viaje de Michael.

¿Cuánto dinero dejó Michael Jackson?

Lo cierto es que al momento de su muerte, Michael no estaba en la bancarrota, pero tampoco en el mejor momento financiero. En 2024 se reveló que tras su deceso, el intérprete de ‘Bad’ tenía una deuda de 500 millones dólares debido a que sus hábitos de gasto ya habían superado los de sus ingresos.

Todo esto cambió tras el fallecimiento. Desde 2009, la figura de Michael Jackson ha generado más de 3 mil millones de dólares gracias a la gestión de sus derechos musicales y otros productos relacionados con su figura. Los hijos, Prince, Paris y Bigi, reciben 8 millones de dólares anuales cada uno como parte de un fideicomiso que Michael les fijó en vida. Además, cuando cumplan 40 años tendrán el derecho a reclamar la fortuna total que les heredó su padre.

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