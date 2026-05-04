Spike Lee defiende ‘Michael’ de quienes critican la exclusión de las acusaciones de abuso: ‘Eso pasó después’

Los comentarios en torno a Michael no dejan de fluir, y ahora tienen a Spike Lee como uno de los personajes principales. El biopic sobre el Rey del Pop vaya que dio pie a reacciones encontradas, sobre todo por las decisiones narrativas que delimitan el periodo de vida que aborda la película y lo que queda fuera de cuadro.

Lee, al ser una de las voces más respetadas del cine estadounidense, decidió intervenir. El cineasta, quien siempre tuvo una relación cercana a la figura de Michael Jackson, se pronunció para responder a quienes consideran que la película evita un capítulo incómodo en la larga historia del cantante.

Spike Lee defiende ‘Michael’

Es verdad que 90% de la polémica impulsada por Michael gira en torno a lo que decide contar y lo que deja fuera. Muchos críticos cuestionaron que la película no incluya las acusaciones de abuso que marcaron la vida pública del artista en la década de los noventa, una omisión que muchos percibieron como un intento de dulcificar la historia.

Lee, quien trabajó previamente con Jackson y dirigió proyectos relacionados con su legado, rechazó esa lectura durante una nueva entrevista con CNN. Su argumento, en contra de la crítica, es que el tiempo que cubre la película no coincide con los hechos que se le reprochan.

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“En primer lugar, si eres crítico de cine y te quejas de ciertas cosas, de todo esto, pero la película termina en el 88, las acusaciones de las que hablas ocurren más adelante. Así que estás criticando la película por algo que te gustaría que estuviera, pero no encaja con la cronología de la misma.”

El cineasta también resaltó la recepción del público como un factor que no puede ignorarse. “Pero la gente apareció. En todo el mundo, la gente mostró su amor.”, agregó, respecto al entusiasmo que ha rodeado el lanzamiento del biopic en salas de cine.

También admitió que extraña tanto a Michael como a la estrella detrás de Purple Rain:

“Echo de menos a Mike. Echo de menos a Prince. Es como si fueran mis hermanos. Trabajé con ambos. Dos personas maravillosas.”

Las acusaciones de abuso

La ausencia de ese capítulo en la película no significa que haya desaparecido del interés público; de hecho, es todo lo contrario. Las acusaciones contra Michael Jackson comenzaron a hacerse públicas en 1993, cuando su carrera lo estaba colocando en la cima de la industria musical.

Aquel primer caso derivó en un acuerdo legal que evitó un juicio en tribunales, aunque el tema continuó persiguiendo la imagen del artista durante años. Más adelante, en 2003, surgieron nuevas acusaciones que desembocaron en un proceso judicial, del cual Jackson fue absuelto en 2005.

El biopic, sin embargo, elige cerrar su relato antes de ese punto. La historia se concentra en la formación del cantante, su paso por los Jackson 5, su emancipación artística y el periodo que culmina con la consolidación de su figura en los años ochenta.

¿Cuánto ha recaudado ‘Michael’?

A pesar de la controversia, el desempeño en taquilla es apabullante. El biopic debutó con muy buenas cifras en su primer fin de semana y mantuvo el interés mediático.

Con poco más de una semana en cartelera, la película cuenta con un total global de 423 millones de dólares, uno de los estrenos más exitosos dentro del género biográfico musical en tiempos recientes.

Más allá de las críticas, la asistencia a las salas es muestra de que todavía existe un poderoso un interés por revisitar la vida de Jackson desde distintas perspectivas, no importa si estas no abarcan todos los episodios de su historia.

La vida del Rey del Pop en salas

El recorrido que propone la película es la transformación de un niño prodigio en una figura dominante de la cultura popular. La narración sigue el ascenso de Michael Jackson desde sus primeras presentaciones con sus hermanos hasta su consolidación como solista.

Entre los episodios más significativos se encuentran la creación de álbumes que redefinieron la música pop, la colaboración con productores influyentes y la construcción de una imagen pública que con los años adquirió dimensiones poliédricas que todavía se discuten hoy. También se abordan los problemas familiares, especialmente la relación con su padre, quien desempeñó un papel decisivo en sus inicios.

Con información de Variety.

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