‘Michael’: ¿Qué opinan los hijos de Michael Jackson sobre la nueva película biográfica del cantante?

Prince respaldó el proyecto y destacó la actuación de Jaafar Jackson, pero no todos opinaron lo mismo

La nueva película biográfica sobre Michael Jackson ha recibido una aclamación casi unánime por fans y espectadores promedio. Pero en medio de este éxito, ¿qué opina la familia del cantante? ‘Michael’, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, llega como una producción familiar en varios sentidos: cuenta con respaldo del patrimonio del artista, tiene a Prince Jackson como productor ejecutivo y varios integrantes del clan Jackson acompañaron su promoción.

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Pero la reacción de los tres hijos del cantante no ha sido uniforme. Prince, Paris y Bigi han tenido grados muy distintos de cercanía con la película. Mientras el mayor participó directamente en el proyecto y habló con emoción sobre la interpretación de su primo, Paris se deslindó públicamente de la biopic y cuestionó la forma en que Hollywood suele construir estos retratos. Bigi, el más reservado de los tres, no ha dado una postura extensa, aunque sí apareció en uno de los eventos de estreno.

Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson en el estreno de ‘MJ: The Musical’ en el Prince Edward Theatre en 2024 (Fotografía: Alan Chapman/Dave Benett/Getty)

Prince Jackson

Prince Jackson, el hijo mayor de Michael Jackson, es quien aparece más vinculado con ‘Michael’. Además de asistir a las premieres de la película, fue productor ejecutivo y, según el productor Graham King, estuvo en el set todos los días. Su participación lo coloca como una de las voces familiares más cercanas al proyecto.

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En una entrevista con ABC News, Prince contó cómo fue ver por primera vez a Jaafar Jackson transformado físicamente en su padre. El momento, según explicó, fue especialmente fuerte porque no solo estaba viendo a un actor caracterizado interpretando a una figura central de su vida, sino a un primo con el que creció.

“Tuve la ventaja de ver la transformación de Jaafar en persona, en lugar de solo ver fotos en el teléfono o en la computadora”, dijo Prince. “Pero la primera vez que lo vi en persona, con su peinado y maquillaje, fue realmente un shock emocional”. Para él, su primo no solo imitó a Michael Jackson, sino que logró traerlo de vuelta por un instante.

El hijo mayor del cantante también habló del significado personal de trabajar en una película sobre su padre. Recordó que creció junto a Jaafar Jackson y que ambos pasaron de hacer videos caseros a participar en una gran producción sobre alguien que los unía familiar y emocionalmente. Prince también defendió el trabajo de su primo y aseguró que, aunque la familia confiaba en él desde el inicio, su interpretación superó las expectativas.

Prince Jackson (imagen: Getty)

Paris Jackson

La postura de Paris Jackson es muy distinta. A diferencia de Prince, Paris se ha deslindado de ‘Michael’ y ha dejado claro que no estuvo involucrada en la producción. Su molestia surgió después de que Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson en la película, habló públicamente sobre el supuesto apoyo de los hijos de Michael Jackson al proyecto.

Paris respondió en Instagram Stories y aclaró que no participó en el set ni tuvo un papel activo en la película. “No le digas a la gente que fui ‘útil’ en el rodaje de una película en la que no tuve ninguna participación, lol”, escribió.

Después explicó que sí leyó una primera versión del guion e hizo observaciones sobre elementos que consideraba deshonestos o problemáticos, pero decidió apartarse cuando sus comentarios no fueron atendidos. En sus palabras, al ver que no habría cambios, simplemente siguió con su vida: “No son mis monos, no es mi circo”.

Su crítica más fuerte fue contra el enfoque de la biopic. Paris dijo que la película complace a un sector muy específico de los fans de su padre y cuestionó que las biopics de Hollywood se vendan como si fueran retratos fieles. “Lo que pasa con estas películas biográficas es que son de Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real”, afirmó.

Paris también rechazó la idea de que su distancia de la película signifique rechazo hacia su padre. Su punto, según explicó, no tiene que ver con negar el legado de Michael Jackson, sino con su incomodidad ante una versión que considera controlada y poco honesta. “Simplemente prefiero la honestidad que las ventas y las ganancias monetarias”, dijo.

Paris Jackson (imagen: Fashion)

Bigi Jackson

Bigi Jackson, antes conocido públicamente como Blanket, ha mantenido el perfil más bajo de los tres hijos de Michael Jackson. A diferencia de Prince y Paris, no ha hecho declaraciones amplias sobre ‘Michael’ ni ha fijado una postura pública clara sobre la película.

Lo que sí se sabe es que asistió a la premiere de Berlín junto a Prince. Su aparición fue significativa porque Bigi rara vez participa en eventos mediáticos y suele mantenerse lejos del escrutinio público. En esa presentación, acompañó a su hermano mayor durante el lanzamiento internacional de la biopic.

Jaafar Jackson habló sobre lo importante que fue tener cerca a sus primos y a otros familiares durante ese momento. “Tener allí a mis primos y a mis otros familiares significó todo”, dijo a E! News.

Bigi ha construido una vida pública mucho más discreta que la de sus hermanos. En años recientes se le ha relacionado con intereses ambientales y con el cine, pues ha dirigido cortometrajes como ‘Rochelles’ y ‘Joni’. También ha participado en algunas apariciones vinculadas con el legado de su padre, como eventos del espectáculo ‘Michael Jackson ONE’ de Cirque du Soleil.

Bigi Jackson (imagen: Getty)

En el caso de ‘Michael’, no hay una declaración suya que permita afirmar si aprueba, cuestiona o simplemente acompaña la película desde la distancia. Su presencia en la premiere muestra cercanía familiar, pero no equivale a una opinión pública sobre el contenido de la biopic.

Al final, las reacciones de los hijos de Michael Jackson muestran tres posiciones distintas frente a ‘Michael’. Prince asumió un papel activo y emocional dentro del proyecto; Paris se apartó y criticó la forma en que la película construye su relato; Bigi, fiel a su perfil reservado, apareció públicamente sin convertir su presencia en una declaración.

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