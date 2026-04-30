‘Michael 2’: Todo lo que sabemos sobre la secuela con Jaafar Jackson tras romper récord de taquilla

La primera película lleva unos días en cartelera y ya es un éxito mundial

Tal y como imaginábamos, la historia de Michael Jackson en cine parece lejos de terminar. Tras el espectacular éxito comercial de Michael, Lionsgate ya prepara el terreno para una segunda película con Jaafar Jackson, heredero familiar y protagonista de una biopic que dividió a la crítica, pero conquistó a buena parte del público.

La primera entrega recorrió el ascenso del cantante, su paso por los Jackson 5, su camino como artista solista y el cierre de una etapa muy importante con la gira de Bad. Ahora, la cuestión no es si hay material suficiente para continuar, pues sobra historia, música, conflicto y controversia.

Lo que sabemos sobre Michael 2

Fue en el podcast The Town with Matthew Belloni donde se confirmó que Michael 2 ya avanza con reuniones próximas entre los involucrados. La producción podría comenzar este año o en 2027, aunque todo depende de la agenda de Antoine Fuqua, director de la primera película.

Lionsgate no ha anunciado fecha de estreno, título oficial completo ni reparto confirmado para la secuela. Aun así, el estudio ya tenía planes preparados por si el público respondía bien, algo que ocurrió con gran fuerza en taquilla.

Jafaar Jackson como Michael

Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, explicó para Page Six que el equipo revisará el plan durante las próximas semanas. Según sus palabras, ya existe cerca de 30% de una segunda película gracias a material filmado previamente. Sobre las críticas negativas hacia Michael, el ejecutivo declaró:

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“Tengo un respeto absoluto por el trabajo que los críticos tienen que hacer, y no puedo hablar desde qué perspectiva en particular cada crítico vio la película. Incluso cuando salieron algunas críticas negativas, si pasabas tiempo en redes sociales, veías a mucha gente, ¡y no eran cuentas pagadas!, con una alegría apasionada, casi eufórica, y apoyando la película que acababan de ver, y eso terminó imponiéndose.”

El récord en taquilla de ‘Michael’

Michael debutó con un aire poco visto para una biopic musical. La película recaudó cerca de 97 millones de dólares en Estados Unidos y 120.4 millones en mercados internacionales, con un total global de 217.4 millones. Este número la transformó en el mejor estreno histórico para una biopic, superando a Letras EXplícitas y Oppenheimer dentro de esa categoría.

A diferencia de los comentarios críticos mixtos por parte de la prensa especializada, el público respondió con mayor entusiasmo. Las funciones premium y la curiosidad por ver a Jaafar Jackson como su tío ayudaron a convertir la cinta en un fenómeno comercial inmediato.

Lo que Michael 2 podría mostrar

Thriller en Michael

La primera película terminó en la etapa Bad, así que una continuación podría entrar de lleno en los años noventa y dos mil. Ese periodo incluye momentos enormes como la compra del rancho Neverland, el Super Bowl, el tour Dangerous, HIStory, sus matrimonios y su relación cada vez más tensa con la prensa.

También podría abordar videos fundamentales como Smooth Criminal, Remember the Time y Black or White, además de la compra del catálogo de The Beatles, episodio que enturbió su relación con Paul McCartney e hizo más grande su poder dentro de la industria musical.

Otro punto sería su vida familiar, incluida su relación con Lisa Marie Presley y Debbie Rowe. La secuela también tendría que decidir cómo tratar sus últimos años, su muerte en 2009 y el juicio contra el doctor Conrad Murray.

Controversias de Michael Jackson

El mayor desafío está en las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson. La primera película había incluido material relacionado con Jordan Chandler, pero esas escenas salieron por una cláusula legal dentro del acuerdo de 1993.

Ese obstáculo hace todavía más complejo cualquier intento de contar la segunda mitad de su vida. La etapa posterior a Bad está atravesada por investigaciones, demandas, entrevistas polémicas y el juicio de 2005, donde Jackson fue absuelto de todos los cargos.

Aunque la taquilla ya dio permiso para seguir, todavía falta ver si la secuela se atreverá a entrar en la zona más incómoda de la historia del rey del pop.

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