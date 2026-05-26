Director de ‘Masters of the Universe’ defiende a Jared Leto tras rumores sobre su descontento con la película

La nueva ‘Masters of the Universe’ sigue generando conversación antes de su estreno en cines, ahora por el papel de Jared Leto como Skeletor y por los rumores alrededor de su aparente distancia con la promoción de la película. Mientras algunos reportes han señalado que el actor no estaría del todo satisfecho con el resultado final, el director Travis Knight habló sobre el trabajo detrás del villano y defendió la forma en que Leto ayudó a construirlo.

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La película, protagonizada por Nicholas Galitzine como Prince Adam/He-Man, llegará a salas el 5 de junio de 2026 y busca revivir una franquicia que nació como línea de juguetes de Mattel, pasó por la animación televisiva de los años 80 y tuvo una adaptación live-action en 1987 con Dolph Lundgren.

Skeletor en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

¿Qué dijo Travis Knight sobre el Skeletor de Jared Leto?

Durante una entrevista en video con Good Nerd, Travis Knight explicó cómo fue creado Skeletor para esta nueva versión de ‘Masters of the Universe’. Según el realizador, Jared Leto no se limitó a prestar la voz del personaje: también interpretó sus escenas usando un traje muscular práctico, mientras que el rostro de cráneo fue añadido posteriormente mediante CGI.

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“En este caso, para Skeletor… queríamos capturar la mayor cantidad de detalles posible en cámara, así que tenemos este increíble traje protésico, este traje muscular que parece que a alguien le hubieran arrancado la piel y vieras todos estos tendones y músculos, es un traje increíble. Tienes este cráneo en CGI, porque era la única forma de hacerlo bien, pero en el set, estaba nuestro actor, Jared Leto, que dio una actuación con toda la teatralidad. Todo lo que ves en pantalla, es Jared Leto actuando en la cámara, y finalmente sustituimos la cara con el esqueleto de CGI.”

Con ello, Knight defendió el resultado del villano, uno de los elementos más reconocibles de la mitología de He-Man. La explicación también aclara que la versión de Skeletor en la película combina actuación física, diseño digital y trabajo vocal, en lugar de depender únicamente de un personaje generado por computadora.

En esta historia, Skeletor aparece como la fuerza que ha sometido Eternia mientras Adam permanece separado de su origen. La nueva sinopsis señala que Prince Adam, interpretado por Galitzine, debe regresar a su mundo, unirse a Teela y Duncan/Man-At-Arms, y aceptar su destino como He-Man para enfrentarlo.

Los rumores sobre Jared Leto y la promoción

El comentario de Knight llega en medio de reportes sobre la relación de Jared Leto con la película. Según una información atribuida a Puck News, el actor “No estaba encantada con la película”. Hasta ahora, Leto no ha hecho una declaración pública directa sobre ese supuesto descontento, por lo que el dato debe tomarse como un reporte no confirmado por el propio actor.

También ha llamado la atención que Leto no haya tenido una presencia fuerte en la campaña promocional de ‘Masters of the Universe’, pese a interpretar al villano principal. El artículo sugiere posibles razones ligadas a su imagen pública y a la recepción comercial de algunos de sus proyectos recientes, aunque esa lectura pertenece al análisis del medio y no a una explicación oficial de Amazon MGM Studios o Sony.

Skeletor en el primer tráiler de ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Una nueva versión del origen de He-Man

La película dirigida por Travis Knight presenta una variación importante del origen clásico. De acuerdo con la premisa compartida, Adam llega a la Tierra cuando era niño, queda separado de su Espada de Poder y crece lejos de Eternia. Casi dos décadas después, recupera ese vínculo con su pasado y es llevado de regreso para defender su planeta de las fuerzas de Skeletor.

El elenco incluye a Nicholas Galitzine como Prince Adam/He-Man, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms, Morena Baccarin como The Sorceress, Alison Brie como Evil-Lyn y James Purefoy y Charlotte Riley como King Randor y Queen Marlena. Con ese reparto y una apuesta que mezcla fantasía espacial, nostalgia ochentera y acción familiar, ‘Masters of the Universe’ intentará demostrar si He-Man todavía tiene poder suficiente para sostener una nueva franquicia en pantalla grande.

Con información de Comic Book Movie.

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